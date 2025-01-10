2024 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень: найвищу температуру зафіксували 22 липня

2024 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень. Глобальна температура вперше перевищила узгоджену на міжнародному рівні позначку потепління у 1,5℃.

Про це йдеться у звіті кліматичної служби ЄС Copernicus, повідомляє The Guardian.

Середня температура у 2024 році була на 1,6°C вищою за доіндустріальний рівень – 15,1°C. Це на 0,1°C більше, ніж у 2023-му, який встановив попередній рекорд.

Дані Copernicus також показують, що 10 липня 2024 року 44% планети постраждали від сильного або екстремального теплового стресу. 22 липня стало найспекотнішим днем в історії спостережень.

"Зараз існує надзвичайно висока ймовірність того, що ми перевищимо довгостроковий середній показник в 1,5°C, встановлений Паризькою угодою.

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Ці високі глобальні температури в поєднанні з рекордними рівнями атмосферної водяної пари у 2024 році означають безпрецедентні хвилі спеки та сильні зливи, що спричинять страждання для мільйонів людей", – зазначила заступниця директора Copernicus Саманта Берджесс.

За словами кліматологині з Імперського коледжу Лондона Фрідеріке Отто, рік екстремальних погодних умов показав, наскільки небезпечним є життя при підвищенні температури.

"Повені у Валенсії, урагани в США, тайфуни на Філіппінах і посуха в Амазонії – це лише чотири катастрофи минулого року, які посилилися через зміну клімату. Їх набагато, набагато більше.

Світові не потрібно придумувати магічне рішення, щоб запобігти погіршенню ситуації у 2025 році. Ми точно знаємо, що нам потрібно зробити, щоб відмовитися від викопного палива, зупинити вирубку лісів і зробити суспільство більш стійким", – наголосила Отто.

Тепле повітря містить більше водяної пари, що збільшує кількість екстремальних дощів і повеней. Це також поєднується з високою температурою поверхні моря, що спричиняє сильні шторми, підживлюючи руйнівні урагани та тайфуни.

У 2024 році середньостатистична людина пережила додаткові шість тижнів небезпечно спекотних днів, що посилило смертельний вплив високих температур в усьому світі.

Наразі світ на шляху до катастрофічного потепління на 2,7°C до кінця століття. Щоб мати шанс обмежити потепління до 1,5°C, викиди викопного палива повинні скоротитися на 45% до 2030 року.

"Кожен рік до кінця вашого життя буде одним з найспекотніших за всю історію спостережень. Це, своєю чергою, означає, що 2024-й стане одним з найхолодніших років цього століття", – наголосив кліматолог з Техаського університету A&M Ендрю Десслер.

Нагадаємо, вчені прогнозували, що у 2024 році світові викиди вуглекислого газу, зокрема від спалювання викопного палива, досягнуть рекордного рівня – 41,6 мільярда тонн порівняно з 40,6 мільярда тонн у 2023-му.