NASA відкладає висадку астронавтів на Місяць: причина

NASA відклало свою програму Artemis з висадки астронавтів на Місяць, щоб "дати командам більше часу для підготовки".

Місію Artemis II, яка була запланована до запуску у листопаді 2024 року, перенесли на вересень 2025-го.

Місія Artemis III запланована на вересень 2026-го, а місія Artemis IV, що передбачає доставлення житлового модуля на місячну орбітальну станцію Lunar Gateway, запланована на вересень 2028 року, повідомляють у NASA.

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Затримки зумовлені з міркувань безпеки, кажуть у NASA.

"Безпека наших астронавтів є головним пріоритетом NASA, оскільки ми готуємося до майбутніх місій Artemis. Ми багато чому навчилися з часу місії Artemis I, і успіх наступних місій залежить від нашого комерційного та міжнародного партнерства, щоб розширити наше розуміння місця людства в нашій Сонячній системі", – каже адміністратор NASA Білл Нельсон.

За словами керівника відділу стратегії дослідження Місяця і Марса NASA Аміта Кшатрії, серед причин затримок – проблеми та дослідження, пов'язані з тепловим екраном транспортного засобу "Оріон". Це оболонка, яка захищає астронавтів від тепла під час повторного входу в атмосферу Землі, а також із батареями та електричною системою космічного корабля.

Очікується, що розслідування NASA щодо ефективності системи теплового захисту космічного корабля, з чим були проблеми під час під час місії Artemis I, завершиться цієї весни.

"Ми вирішуємо проблеми, і ми ближчі, ніж будь-коли до дослідження найближчого сусіда Землі під егідою Artemis", – каже Кетрін Кернер, помічник адміністратора Управління місій з розробки дослідницьких систем у штаб-квартирі NASA у Вашингтоні.

Нагадаємо, NASA перенесло запуск Artemis I в рамках першої за 50 років місії на Місяць через проблеми з двигуном.

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