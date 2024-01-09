Місія під загрозою: космічний корабель NASA, який має доставити вантаж на Місяць, втрачає паливо

Космічний корабель NASA, який розпочав першу з восьми місій на Місяць – Peregrine One, зазнав критичної втрати палива.

Наразі місія під загрозою зриву, повідомляють в компанії-розробнику посадкового модуля Astrobotic.

Місія Perigrine One – перша з восьми запланованих місій NASA на Місяць у рамках програми "Артеміда", метою якої є повернути людей на Місяць.

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Місія розпочалася 8 січня 2024 року о 9:18 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал у Флориді.

Втім, через кілька годин польоту стався збій у рушійній установці – він перешкоджає космічному апарату нахилитися до Сонця, щоб зарядити батареї.

Зазначається, що фахівці намагалися відновити контроль над апаратом, однак несправність спричинила до стрімкої втрати цінного палива.

Відомо, що модуль Peregrine несе, зокрема, вантаж україно-британської компанії Spacebit.

Планувалося, що американський посадковий модуль сяде на Місяць уперше за понад 50 років після завершення проєкту "Аполлон" у 1972 році, під час якої на Місяць висадили астронавтів.

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Раніше ми повідомляли, що NASA до кінця 2020-х доставить на Місяць космонавта не зі США.