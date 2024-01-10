Мер Харкова сподівається, що перша підземна школа в місті запрацює у березні

Міський голова Харкова Ігор Терехов прогнозує, що навчання у першій підземній школі в Індустріальному районі міста почнеться вже в березні. Раніше він обіцяв, що будівництво навчального закладу завершиться до нового року.

За його словами, попри російські обстріли міста, морози та негоду, будівництво йде за графіком.

"Сьогодні вже змонтовані всі бетонні конструкції, тож зараз робота закцентована на гідро- та теплоізоляції, проведенні систем каналізації, водогону та встановленні вентиляції. Підрядники обіцяють тримати заданий темп, щоб уже з березня ми змогли навчати тут наших дітей", – розповів мер.

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До слова, у жовтні Ігор Терехов зазначав, що будівництво підземної школи планують завершити до нового року. Вона коштуватиме бюджету міста 58 мільйонів гривень.

Школа в Індустріальному районі міста зможе вмістити 450 школярів. А щоб навчатися офлайн мала змогу більша кількість маленьких харків’ян, навчання планують проводити у дві зміни. Так щодня підземну школу зможуть відвідувати 900 учнів.

За словами Терехова, коли робота над першою підземною школою буде завершена, розпочнеться зведення наступного такого навчального закладу в одному з центральних районів міста.

Нагадаємо, наразі харківські школярі мають змогу навчатися офлайн лише у приміщеннях шести станцій метрополітену. Станом на початок навчального року кабінетів під землею вистачало для занять 60-ти класів.

Діти ходять до школи у дві зміни. До станції метро їх підвозить шкільний автобус, який курсує за 34 маршрутами. Дітей супроводжують педагоги.