Врятували вже 15 червонокнижних пухнастиків: як працює Центр порятунку диких хом’яків

За пів року роботи Центру порятунку диких хом’яків уже вдалося врятувати 15 гризунів у Чернівецькій і Вінницькій областях. Ці тварини внесені до Червоної книги України.

Як зазначає Українська природоохоронна група (UNCG), хомʼяки нерідко завдають людям збитків, а тому тваринам може загрожувати знищення. Через це влітку 2023 року започаткували ініціативу з порятунку гризунів.

"Коли ми отримуємо повідомлення, що у когось на ділянці живе хомʼяк, ми приїжджаємо і робимо обстеження території. Якщо там дійсно є ця тварина, відловлюємо її", – каже теріолог Михайло Русін.

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У коментарі "УП. Життя" він розповів, що Центр порятунку хомʼяків – єдиний в Україні. Така практика не є поширеною навіть у Європі.

Ці тварини внесені до Червоної книги України

"Дикий хом’як полюбляє жити на городах і їсти картоплю. На жаль, люди їх вбивають, особливо часто це трапляється в селах. Щодо України даних немає, а от, приміром, в Угорщині щороку фермери і городники вбивають до 100 тисяч таких тварин", – каже він.

Якщо в масштабах фермерського господарства ці пухнастики не роблять великої шкоди, то на маленькій дачі чи городі збитки від них відчутні.

"Ми спілкувалися з фермерами Київщини та інших областей. Вони кажуть, що не бачать великої різниці у врожайностями між полями, на яких є дикі хом’яки, і де їх немає. Якихось 10 кілограмів зерна, що вони з’їдають, насправді є непомітними серед тонн урожаю.

Тому наш проєкт більш націлений на приватні домогосподарства, де люди мають шкоду від диких хом’яків і готові навіть убити тварину, аби лиш зберегти ті декілька кілограмів картоплі", – додає Русін.

Після порятунку тварин відпускають максимально далеко від населених пунктів. А якщо вони потребують ветеринарної допомоги (через травмування чи зараження інфекцією після "зустрічі" з котами і собаками), то беруть на перетримку.

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УСІ ФОТО: Центр порятунку хомʼяків

"Наша мета – не лише рятувати хом'яків, а й зробити так, щоб люди зрозуміли, чому їх не можна знищувати, навчити гуманному ставленню до гризунів. А кінцева мета – щоб люди навчилися співіснувати з дикими видами тварин", – пояснює теріолог.

Що робити, якщо ви побачили на своїй ділянці дикого хом'яка?

У Центрі наводять алгоритм дій:

сфотографувати тварину, а краще – зняти відео;

зайти на сторінку Центру порятунку хомʼяків і повідомити про знахідку, додавши фото- та відеоматеріали;

не чіпати тварину руками: хом’як може вкусити, бо має міцні щелепи й гострі зуби;

якщо тварину вже спіймали, її слід тримати у глибокому відрі, нагодувати можна тим, що росте на городі;

не ставити на хом’яків капкани, не полювати, не натравлювати на них собак.

Раніше ми писали, що на Одещину завезли червонокнижних хом'яків, які оселилася у степу ландшафтного заказника "Тарутинський степ" Болградського району.