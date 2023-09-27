На Одещину повертають червонокнижних хом’яків

Червонокнижні хом’яки повертаються у степи Одещини.

У регіон завезли групу червонокнижних хом'яків, яка оселилася у степу ландшафтного заказника "Тарутинський степ" Болградського району. Тварин завезла команда Rewilding Ukraine та київського зоопарку, повідомляють в Одеській обласній адміністрації.

Хом’яків завезли, щоб закласти основу популяції виду в цій місцевості.

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"Дикі хом’яки колись населяли степи та лісостепи на більшій частині території України, але майже зникли у природі", – розповіли у відомстві.

В ОВА зазначили, що у регіоні працюють над створенням національного природного парку "Буджацькі степи", до якого разом з іншими територіями планується включити ландшафтний заказник "Тарутинський степ", ботанічний заказник "Староманзирський", ландшафтні заказники "Діброва Могилевська" та "Діброва Манзирська".

У планах влади повернути сюди тварин, що зникли через діяльність людини: кулана, лань європейську, бабака степового та хом'яка.

Щоб дізнатися більше про тварин, яким загрожує вимирання, рекомендуємо пройти тест від "УП.Життя".

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