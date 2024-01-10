Познайомилися в кафе: на Київщині юнака підозрюють у зґвалтуванні 14-річної дівчини

На Київщині 18-річному хлопцеві оголосили про підозру у зґвалтуванні 14-річної дівчини. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляють у поліції Київської області, нещодавно до правоохоронців звернулася жителька передмістя столиці. Вона повідомила, що невідомий зґвалтував її неповнолітню доньку.

Поліцейські встановили, що 18-річний мешканець Кіровоградської області познайомився з дівчиною в кафе. Згодом вони вирішили разом поїхати до його знайомого у передмістя. Там хлопець зґвалтував неповнолітню.

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Як розповіла в коментарі для "УП.Життя" речниця поліції Київщини Яна Єрмоленко, злочин було скоєно у квартирі друга фігуранта – 19-річного мешканця села Софіївська Борщагівка. У цьому помешканні правоохоронці провели обшук і вилучили речові докази.

З потерпілою дитиною працюватимуть психологи. Триває досудове розслідування.

Слідчі оголосили фігурантові про підозру частиною 3 статті 152 Кримінального кодексу України – зґвалтування неповнолітньої особи. Санкція передбачає до 12 років позбавлення волі.