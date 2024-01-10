Познайомилися в кафе: на Київщині юнака підозрюють у зґвалтуванні 14-річної дівчини

Бура Ірина журналістка УП.Життя
9436
10 січня 2024

На Київщині 18-річному хлопцеві оголосили про підозру у зґвалтуванні 14-річної дівчини. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляють у поліції Київської області, нещодавно до правоохоронців звернулася жителька передмістя столиці. Вона повідомила, що невідомий зґвалтував її неповнолітню доньку. 

Поліцейські встановили, що 18-річний мешканець Кіровоградської області познайомився з дівчиною в кафе. Згодом вони вирішили разом поїхати до його знайомого у передмістя. Там хлопець зґвалтував неповнолітню.

Реклама:

Як розповіла в коментарі для "УП.Життя" речниця поліції Київщини Яна Єрмоленко, злочин було скоєно у квартирі друга фігуранта – 19-річного мешканця села Софіївська Борщагівка. У цьому помешканні правоохоронці провели обшук і вилучили речові докази. 

 Фото: doidam10/Depositphotos

З потерпілою дитиною працюватимуть психологи. Триває досудове розслідування.

Слідчі оголосили фігурантові про підозру частиною 3 статті 152 Кримінального кодексу України – зґвалтування неповнолітньої особи. Санкція передбачає до 12 років позбавлення волі.

Читайте також: Сторона захисту в справі про зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті попросила відвід ще одного судді


Реклама:


Реклама:
 1646
Суспільство

Вибір (не) на користь дитини. Як громади мають дбати про інтереси дітей

Марія Марковська
 10324
КУЛЬТУРА

Між патріархатом і фемінізмом. Або що не вчать у школі про "велику мати" української літератури Олену Пчілку

Аріна Кравченко
 7547
#ПОКОЛІННЯ ПЕРЕМОГИ – проєкт про дітей, які формують наше майбутнє

"Намагалася відволікти від війни". Історія школярки, яка організувала "дитсадок" після окупації у себе на подвір'ї