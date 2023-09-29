Сторона захисту в справі про зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті попросила відвід ще одного судді

Адвокати обвинувачених у справі про зґвалтування 14-річної дівчини подали нове клопотання про відвід судді, який мав розглядати відвід свого колеги по цій справі.

Про це "УП.Життя" повідомив адвокат потерпілої Артем Крикун-Труш.

Зранку 29 вересня суддя Павлюк С.С. мав розглядати заяву сторони захисту про відвід судді Воловецького районного суду Закарпатської області Пелиха О.О.

Реклама:

На попередньому засіданні адвокати обвинувачених заявили відвід судді Пелиху О.О. через ніби то упередженість представника правосуддя. Оскільки він на першому засіданні апеляції у справі задовольнив клопотання Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця та допустив його представників до участі у закритих судових засіданнях.

Однак на слуханні заяви про відвід адвокати кривдників знову оголосили відвід судді через те, що раніше він виносив ухвали у цьому кримінальному провадженні як слідчий суддя. І це нібито є перешкодою для розгляду ним відводу судді Пелиху О.О.

Адвокати потерпілої заперечували, посилаючись на те, що Кримінально-процесуальний кодекс України не передбачає можливості заявити відвід судді, який розглядає відвід.

Зі слів адвоката Артема Крикуна-Труша, суддя Павлюк С.С. мав право залишити цю нову заяву про відвід без розгляду. Але її підтримала прокурорка, і суддя завершив розгляд.

"Всі дії адвокатів обвинувачених з цими безпідставними відводами направленні на затягування розгляду на шкоду потерпілій. Оскільки вони знають, що в матеріалах є висновок психологічної експертизи про те, що існує реальний ризик повторного травмування потерпілої. Їх дії свідчать про повну відсутність щирого каяття.

У цій ситуації мене найбільше здивувала прокурорка, яка підтримала цю непередбачену законом заяву про відвід. Я сподіваюся керівництво проведе перевірку її дій", – заявив він.

Реклама:

Адвокат додав, що з трьох суддів у воловецькому районному суді лишилась лише суддя Софільканич О.А., яка розглядала цю справу перший раз. На думку адвоката, сторона захисту спробує заявити про відвід і їй – тоді їхні заяви про відвід передадуть в інший суд, а це суттєво затягне справу.