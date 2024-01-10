Складається, як Lego: українець створив сталеве укриття, яке нібито витримує понад 43 тонни

Киянин Сергій Захарін створив сталеве укриття, яке можна встановити у квартирі. Він заявляє, що його "Капсула життя" може вберегти від осколків і не деформується навіть під вагою 43 тонни.

Про свій винахід розробник розповів для "УП.Життя".

Сергій Захарін живе та працює в Києві. Чоловік виробляє деревопереробне обладнання та має патенти на свої вироби.

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"Ідея створити "Капсулу життя" у мене виникла ще у 2015 році, та я не робив креслень, а лише обдумував проєкт, і, бо тоді він був неактуальним. Однак під час обстрілів влітку 2022 року я згадав про свій задум", – розповідає Сергій.

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Тоді винахідник і вирішив побудувати укриття для трьох та шести осіб. Вага сталевого сховку становить близько 700 кілограмів. Довжина такого укриття складає 2,1 метра, висота – 2,1 метра, ширина – 1,1 метра.

За словами винахідника, найважча деталь конструкції має 45 кілограмів, а сама капсула не має жодного зварного шва – вона збирається, як Lego, тож її можна змонтувати у будь-якому приміщенні.

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Сергій зазначає, що випробовує "Капсулу життя" самотужки. Випробувань було декілька.

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"Спершу я зайшов у капсулу, натиснув спусковий гачок і на мене впала плита вагою 1 100 кг. Капсула витримала. Вдруге на "Капсулу життя" скинули габаритний вантаж у 43 тонни. Укриття витримало, тож я переконаний, що це – ще не межа", – каже розробник.

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Нині Сергій Захарін веде перемовини з компанією з Іспанії щодо виготовлення таких капсул для широкого загалу, зокрема для продажу в Україні, Туреччині та Ізраїлі.

Він стверджує, що таке укриття може також бути помічним під час землетрусу. ДСНС свій винахід чоловік не реєстрував. Каже, що для нього дозвіл не потрібен.

Наразі Сергій має кілька замовників. Першу комерційну капсулу вже встановили у приватному будинку сім'ї, що живе поблизу Боярки на Київщині.

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Вартість "Капсули життя" розробник оцінює у 70 тисяч гривень, але шукає способи зробити її більш доступною для українців.

Також винахідник розробляє протиосколковий бар'єр, який буде спроможний витримати снаряди 7,62 калібру.

"Але прямого влучання ця конструкція не витримає", – стверджує він.