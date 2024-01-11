70 дзвінків за добу: кияни все частіше повідомляють про "примерзлих" до льоду птахів

У Києві через морози та замерзання великих водойм почастішали звернення з приводу птахів, які "примерзли" до льоду.

Як повідомили в організації Kyiv Animal Rescue Group, лише за 9 січня їм надійшло 70 дзвінків, 10 з яких передали в роботу рятувальникам. Вони допомогли трьом лебедям і двом індокачкам.

Лебедів знайшли на Оболоні, вздовж вулиці Прирічної. Вони були знесиленими та мали ознаки хвороби. Однак жоден з них насправді не примерз до льоду.

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Лебеді не могли літати, тому пішки або вплав намагалися втекти від рятувальників. Наразі їх передали на лікування в Центр порятунку диких тварин.

Процес порятунку птахів. Фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook Процес порятунку птахів. Фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook Врятовані птахи. Фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook

У Kyiv Animal Rescue Group наголошують, що не всі птахи у морози потребують допомоги.

"Група птахів (троє та більше особин), яка перебуває на льоді чи у невеликій ополонці, не потребує жодного втручання з боку людини. Вони не примерзають, а просто перечікують мороз.

Перебуваючи в режимі "енергозбереження", птахи можуть годинами сидіти без руху. Якщо турбувати їх, лякати та змушувати летіти – це призведе лише до зайвої витрати їхньої енергії, але аж ніяк до порятунку", – пояснюють рятівники.

Допомоги потребують одинокі птахи, які:

відбилися від зграї;

сидять чи ходять на одному місці й не можуть злетіти;

мають очевидні травми.

Нагадаємо, Центр порятунку диких хом’яків за пів року врятував уже 15 гризунів у Чернівецькій і Вінницькій областях. Ці тварини внесені до Червоної книги України.

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