Щодня біжить за автобусом 70 кілометрів: на Київщині шукають родину місцевому Хатіко. ФОТО

У місті Переяслав Київської області мешкає пес, якого місцеві назвали Хатіко. Влітку 2023 року його врятували будівельники, які працювали на одному із об'єктів міста. Восени бригада поїхала, а хвостатий щодня розшукує своїх рятівників.

Його історію розповіли у зоозахисній організації URSA.

Коли пес приблукав до бригади будівельників, його шия була обмотана дротом і через це на ній виникли гнійні рани. Робітники звільнили собаку з "пут" , вилікували рани та почали підгодовувати. Він провів зі своїми рятівниками все літо, а восени, після закінчення робіт, вони поїхали з міста, а пес почав їх виглядати.

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"Кілька місяців поспіль він приходить на зупинку о 7 ранку та біжить за автобусом №35. На кожній зупинці вдивляється в пасажирів, гавкає та біжить далі, до наступної зупинки. І так щодня – з ранку до вечора він пробігає приблизно 70 кілометрів, майже не зупиняючись", – розповідають зоозахисники.

Кілька місяців поспіль він приходить на зупинку о 7 ранку та біжить за автобусом №35

Вони припускають, що така поведінка собаки може бути спровокована тим, що саме цим автобусом поїхали чоловіки, які його прихистили. Ймовірно, через постійні переїзди будівельники не мали можливості взяти тварину зі собою, додають в URSA.

Волонтерці Тетяні Чеботарь з ГО "У добрі руки" вдалося забрати Хатіко до притулку, але він почав гавкати та скавчати, а потім вирвався і побіг на ту ж зупинку громадського транспорту.

Зоозахисники шукають для собаки родину

"Щодня Хатіко продовжує приходити на зупинку, пʼє воду з калюжі, дозволяє себе погладити вже знайомим перехожим, обережно бере у них із рук їжу і біжить", – зазначають у зоозахисній організації.

Наразі зоозахисники шукають для собаки родину.

"Віримо, що Хатіко зможе переключити свою увагу на Людину, до якої захоче піти, та стане їй найвірнішим другом", – зазначають вони.

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УСІ ФОТО: URSA

Тварину готують до адопції. Також зоопсихологиня URSA готова надавати подальшу підтримку майбутній родині собаки.