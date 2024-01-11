З рота дитини йшла кров, вона була у напівсвідомості: на Львівщині патрульний допоміг постраждалим у ДТП

На Львівщині патрульний Олександр Футрик надав домедичну допомогу учасникам ДТП, зокрема 7-річній дитині, яка травмувалася найбільше.

Як повідомляють у патрульній поліції Львівщини, інспектор, прямуючи автодорогою Київ-Чоп у власних справах, став очевидцем ДТП біля села Чишки Львівської області. Він підбіг до місця події, дав вказівку викликати швидку й одразу почав надавати домедичну допомогу потерпілим.

У коментарі для "УП. Життя" Олександр Футрик розповів, що того дня разом зі своїми дружиною та маленькою дитиною їхав до розважального центру.

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"Переді мною рухався автобус, а потім я раптово я побачив, як летять уламки від машин. Виявилося, що автобус не загальмував у потрібний момент і в'їхав у авто попереду. Також у ДТП потрапили ще дві автівки.

ДТП сталася на трасі Київ-Чоп

Я одразу з'їхав з дороги, увімкнув аварійку і побіг до місця події. Найбільше ушкоджень мало авто, в яке в'їхав автобус. У ньому були водійка, її 7-річна донька і дідусь. Я побачив, що дитину затисло між сидінням і боковою стійкою, на її обличчі були сліди від ударів, а з рота текла кров", – розповідає патрульний.

Задні бокові двері були заблоковані, тому Олександр Футрик дістався до дитини через водійське сидіння. Він зафіксував дівчинку в положенні, яке убезпечувало її від ризику захлинутися кров'ю.

Дитина, за словами патрульного, була в напівсвідомості, і попри шоковий стан, вона мовчала. Весь час до приїзду швидкої чоловік тримав дівчинку за руку. Він також підтримував її голову в стабільному положенні і слідкував за диханням. Олександр вкутав дитину ковдрою, яка була в автівці, щоб не допустити переохолодження.

"Моїм завданням було слідкувати, щоб до приїзду медиків у дівчинки були стабільний пульс і дихання. Якби ж її стан погіршувався, я вживав би інших заходів. Рятувальники, які прибули на місце події, деблокували двері, і лікарі наклали дитині на шию фіксуючу накладку. Її на ношах перенесли в авто швидкої", – додає Олександр Футрик.

Патрульний наголошує, що не зробив нічого особливого, а просто був поряд з постраждалими, заспокоював і слідкував за їхнім станом. Люди з інших автівок отримали незначні ушкодження.

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Після порятунку постраждалих патрульний з родиною відмовилися від планів поїхати до розважального центру.

"Руки і одяг були у крові. Та й настрій був не до розваг", – каже інспектор.

Олександр Футрик. УСІ ФОТО: Патрульна поліція Львівщини

Олександ Футрик закликає водіїв, які стають свідками ДТП, не спішити витягувати всіх постраждалих з автівок.

"Якщо машина не горить і не перебуває над прірвою, не потрібно нікого нікуди тягнути – цим можна лише нашкодити. Потрібно утримувати постраждалих у безпечному положенні. Тим більше, на вулиці мороз, і поза машиною вони ризикують змерзнути", – наголошує він.





