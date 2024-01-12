У США вперше планують стратити засудженого за допомогою вдихання азоту

У штаті Алабама суд уперше в історії США дозволив стратити увʼязненого шляхом вдихання азоту. До такого покарання засудили 58-річного Кеннета Сміта, засудженого за замовне вбивство. Гіпоксія азотом запланована на 25 січня.

Сміта хотіли стратити ще у 2022 році смертельною ін'єкцією, але це не вдалося через проблеми із введенням уколу, пише AP.

Увʼязнений Кеннет Юджин Сміт, якому зараз 58 років, засуджений за замовне вбивство дружини проповідника у 1988 році. Прокурори заявили, що Сміт і ще один чоловік отримали по 1000 доларів за вбивство Елізабет Сеннетт від її чоловіка, який був "по вуха у боргах" і у такий спосіб хотів отримати страхову виплату.

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Страта відбуватиметься таким чином: на Сміта одягнуть респіраторну маску, куди подаватиметься азот, що спричинить смерть від нестачі кисню. Три штати – Алабама, Міссісіпі та Оклахома – уже дозволили азотну гіпоксію як метод страти, але поки що у жодному не використовували її.

ФОТО: АР

Генеральний прокурор Алабами Стів Маршалл підтримав ухвалене суддею рішення та заявив, що воно "наближає штат до притягнення Сміта до відповідальності за жахливе замовне вбивство".

"Сміт уникав свого законного смертного вироку понад 35 років, але теперішнє рішення суду, який відхилив спекулятивні претензії Сміта, усуває перешкоду, щоб нарешті сталася справедливість", – додав він.

Адвокати засудженого заявили, що оскаржать це рішення. Питання може опинитися на розгляді перед Верховним судом США. Вони критикують такий метод страти як "жорстокий, що з великою ймовірністю завдасть Сміту надмірного болю".

Однак у Офісі генерального прокурора штату стверджують, що позбавлення кисню "призведе до втрати свідомості за лічені секунди і смерті за лічені хвилини". У своїх судових матеріалах прокурори порівнювала новий метод страти з нещасними випадками на виробництві, коли люди швидко втрачали свідомість і вмирали внаслідок впливу азоту.