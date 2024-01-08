"Заохочувала до вседозволеності": в Ірані активістку покарали 74 ударами батогом за фото без хіджабу

В Ірані активістці присудили покарання у вигляді 74 ударів батогом після публікації фото без хіджабу у соцмережах.

У вироку йдеться про те, що вона "порушила суспільну мораль", повідомляють The Telergaph та The Jerusalem Post.

33-річну активістку курдського походження Рою Хешматі звинуватили у "заохоченні до вседозволеності". Вона опублікувала у соцмережах своє фото без хустки.

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Жінку затримали ще у квітні 2023 року. 3 січня вирок у вигляді 74 ударів батогом "за порушення суспільної моралі" виконали "згідно із законом та шаріатом". Також її засудили до одного року умовного ув'язнення і трирічної заборони на виїзд з країни.

Роя Хешматі. Фото: Hengaw Organization for Human Rights

Як повідомляє правозахисна організація Hengaw, до зали суду Хешматі на знак протесту прийшла також без хіджабу. Працівники силоміць натягнули їй на голову хустку та надягли наручники, щоб Хешматі не могла її зняти.

Місце виконання вироку активістка порівняла із середньовічної катівнею.

"Залізні двері зі скрипом відчинилися, показавши кімнату з цементними стінами. Там стояло ліжко, обладнане наручниками та залізними ланцюгами, привареними з обох боків. Посеред кімнати стояв залізний пристрій, схожий на великий мольберт, з місцями для наручників та іржавою залізною скобою в центрі. Крім того, за дверима стояли стілець і невеликий столик, на якому лежали різноманітні батоги", – описала Роя Хешматі.

Виконавець покарання обмотав навколо руки шкіряний батіг і бив активістку по плечах, спині, стегнах і ногах.

Під час цього вона тихо наспівувала: "В ім'я жінки, в ім'я життя, одяг рабства розірваний, наша чорна ніч розвидниться, і всі батоги будуть сокирами порубані..."

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Вийшовши з установи, Хешматі знову зняла хіджаб.

Раніше ми повідомляли, що в Ірані у громадських місцях планують встановити камери, щоб шукати жінок без хіджабів.