У Греції вперше за 16 років відкрили палац, де коронували Александра Македонського

У Греції знову відкрили стародавній палац, де близько 2,4 тисячі років тому полководець Александр Великий став царем Македонії.

Палац Айгай, розташований у місті Вергіна, відкрився після 16 років реставрації, повідомляє CNN.

Цей палац був побудований батьком Александра Македонського, Філіпом II Македонським, у IV столітті до нашої ери.

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Він мав площу близько 15 тисяч квадратних метрів і був найбільшою будівлею в класичній Греції.

"Це місце, де Александр Македонський був коронований через деякий час після того, як вбили його батька, перш ніж розпочати свій славний похід", – сказав прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс на церемонії відкриття.

Фото: Greek Ministry of Culture

Александр Македонський завоював величезну територію, що простягалася від сучасної Греції до Єгипту, Ірану і до Північної Індії та Центральної Азії.

Його імперія, небачена на той час у західній історії, започаткувала те, що історики називають елліністичним періодом.

Походи Александра сприяли поширенню античної грецької науки і культури та заклали основу для грецького впливу в східній частині Середземного моря на наступну тисячу років.

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Багато важливих текстів у цьому регіоні, зокрема ранні версії Нового Заповіту, були написані грецькою мовою.

Римляни зруйнували палац у 148 році до н.е., і в наступні роки його часто грабували.

Відновити місце "народження" імперії було нелегко. На реставрацію знадобилось 16 років та понад 20 мільйонів євро ($21,9 млн).

Нагадаємо, видатний полководець Александр Македонський або Александр Великий став царем Македонії у 336 році до н. е. Він заснував державу, що охоплювала Македонію, Грецію, завойовану Перську імперію та Єгипет.

У 331 році до н.е. переміг перське військо Дарія ІІІ, очолив переможні походи до Єгипту та Середньої Азії.