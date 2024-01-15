Папа Римський вперше відреагував на опір щодо благословення одностатевих пар

Папа Римський Франциск вперше прокоментував декларацію Fiducia Supplicans про благословення одностатевих пар, яка викликала обурення у деяких католиків.

Понтифік вважає, що люди, які чинили опір цьому рішенню, не зрозуміли його суті та зробили "потворні висновки".

Про це глава Католицької церкви заявив у програмі "Che Tempo Che Fa" на італійському 9-му каналі, повідомляє Reuters.

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"Іноді рішення не приймаються, але в більшості випадків це відбувається тому, що їх не розуміють. Якщо вам не подобається рішення, говоріть про це, висловлюйте сумніви, беріть участь у братній дискусії. Так усе розвивається.

Небезпека полягає в тому, що якщо мені щось не подобається і я вкладаю це у своє серце, я стаю супротивником і роблю огидні висновки. Це і сталося з нещодавнім рішенням про благословення для всіх", – прокоментував Папа.

Також понтифік додав, що "Господь благословляє усіх", хто приходить до нього.

Скріншот з відео/Джерело: Reuters

Нагадаємо, 18 грудня Папа Римський Франциск затвердив декларацію Fiducia Supplicans, яка дозволяє благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх.

При цьому Ватикан постійно підкреслював, що благословення не означає схвалення гомосексуальних стосунків і не повинно розглядатися як щось віддалено схоже на шлюб для гетеросексуальних пар.

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Декларація спричинила обурення в церкві, а єпископи деяких країн, зокрема в Африці, заборонили своїм священникам виконувати нову директиву.

В УГКЦ також відповіли, що не благословлятимуть одностатеві пари, бо декларація не поширюється на їхніх вірян і стосується лише римо-католиків.