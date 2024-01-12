Ведмідь з Ямполя, якого врятували ЗСУ, оселився у Шотландії

Азійського чорного ведмедя, який ледве вижив під час російської окупації Ямполя на Донеччині, успішно переселили в зоопарк у Шотландії.
Новим домом ведмедя на прізвисько Ямпіль став зоопарк "П'ять сестер", пише The Telegraph.
Українські військові врятували ведмедя у селищі Ямпіль на Донеччині у жовтні 2022 року. Майже всі 200 тварин з покинутого приватного зоопарку загинули від голоду або обстрілів.
Співробітники "П'ятьох сестер" дізналися про ведмедя від бельгійської благодійної організації захисту тварин, яка опікувалася Ямполем у період між його порятунком і пошуком постійної домівки.
|ФОТО: зоопарк "П'ять сестер"
"Коли ми дізналися про жахливі умови, в яких перебував Ямпіль, ми були просто вражені, що він досі живий і здоровий",– сказав Брайан Керран, власник зоопарку "П'ять сестер".
Керран додав, що 12-річний Ямпіль отримав контузію, коли російський снаряд розірвався біля його клітки.
"Він був у жахливому стані – ще п'ять днів, і його не змогли б урятувати. Ведмеді, як і люди, можуть мати проблеми з психічним здоров’ям, схожі на синдром посттравматичного стресу, після того, як вони пережили травму.
Ми маємо найкращу команду, щоб подбати про нього та допомогти зробити цей період максимально спокійним", – додає Керран.
Зоопарк планує зібрати 200 тисяч фунтів стерлінгів на новий вольєр та утримання Ямпіля. Наразі місцеві підприємства та окремі благодійники пожертвували 60 тисяч стерлінгів.
Зараз ведмедя поселили у тимчасовий вольєр, де його лікуватимуть, поки той не впаде в сплячку.
Нагадаємо, спочатку Ямпіль проходив реабілітацію в Луцькому зоопарку.
Раніше в UAnimals розповіли, яких тварин врятували завдяки українським військовим.
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