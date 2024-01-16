Вчені "навчили" ШІ імітувати почерк людини: може писати англійською та французькою

Вчені з Об’єднаних Арабських Еміратів "навчили" штучний інтелект переконливо імітувати почерк людини. Для цього йому треба лише декілька написаних від руки абзаців.

Наразі ШІ показує успіхи у роботі з англійською й французькою мовами. Однак з арабською спостерігаються складнощі, повідомляє Bloomberg.

Для нової технології дослідники з Університету штучного інтелекту Мохаммеда бін Заїда в Абу-Дабі використали трансформаторну модель – тип нейронної мережі, призначеної для вивчення контексту та значення послідовних даних.

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"Потенціал цієї розробки величезний – від розшифровки почерку лікарів до створення персоналізованої реклами", – розповів один із розробників Рао Мухаммад Анвер.

ШІ "навчився" імітувати почерк людини на основі аналізу декількох рукописних абзаців. Фото: alexskopje/Depositphotos

Також ця розробка може допомогти писати людям з травмами рук. Крім того, її можна використати для генерування великої кількості синтетичних даних, щоб покращити роботу інших моделей ШІ з розпізнаванням рукописного тексту.

Водночас нова технологія може стати причиною масових підробок почерку.

"Нам доведеться підвищувати обізнаність громадськості та розробляти інструменти для боротьби з підробками. Це як розробка антивірусу для вірусу", – зазначив розробник Хішам Чолаккал.

Наразі дослідники отримали патент у США. Запустити технологію в дію планують протягом декількох наступних місяців.

Нагадаємо, дослідження показало, що ШІ гірше справляється з розпізнаванням граматичних помилок, ніж людина.

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