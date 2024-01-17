Вчені показали печери й арки, що утворилися у найбільшому айсбергу в світі. ФОТО

Команда вчених сфотографували величезні печери й арки, "вирізані" в стінах найбільшого в світі айсберга під назвою A23a.
Айсберг пливе океаном на північ від Антарктиди. Він має площу майже 4 тисяч квадратних кілометрів – приблизно втричі більший за Лос-Анджелес і Нью-Йорк. Вчені прогнозують, що айсберг з часом може повністю зникнути, пише СNN.
Ця гігантська льодова брила поступово розмивається, рухаючись на північ від Антарктиди та піддається впливу більш високих температур. У результаті в товщі льоду утворюються арки та печери.
Команда експедиції стала свідком того, як шматки айсберга відкололися в море, повідомив виданню представник EYOS Expeditions.
|Величезні печери й арки, "вирізані" в стінах найбільшого в світі айсберга під назвою A23a
Айсберг A23a рухається вперше за понад три десятиліття. Величезна маса льоду відкололася від шельфового льодовика Філхнера-Ронне в 1986 році, і майже одразу опинилася на дні моря Ведделла в Антарктиді, ставши "крижаним островом".
|Ця гігантська льодова брила поступово розмивається
Цей айсберг кілька разів отримував титул "найбільшого у світі" з 1980-х, однак час від часу його перевершували більші, але менш "живучі" айсберги, як-от A68 у 2017 році та A76 у 2021 році.
|УСІ ФОТО: EYOS Expeditions
Вчені вважають, що, хоча цей конкретний айсберг, ймовірно, відколовся в рамках природного циклу зростання крижаного шельфу, зміна клімату спричиняє тривожні зміни на цьому величезному ізольованому континенті з потенційно руйнівними наслідками, як-от глобальне підвищення рівня Світового океану.
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