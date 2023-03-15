Британські полярники показали айсберг розміром з Лондон, що відколовся в Антарктиді. ВІДЕО

Британські полярники показали великий айсберг, який відколовся від антарктичного шельфового льодовика Бранта 22 січня. Він уже відплив 150 кілометрів на південь.

Відео з крижаним гігантом A81 показала Британська антарктична служба (BAS), повідомляє Science Alert.

Площа айсберга сягає 1550 кілометрів квадратних – він майже такий же, як Лондон (площею 1572 км²).

Реклама:

"Динамічні аерофотозйомки показують, наскільки масивною є ця крижана брила, що виглядає як нескінченне простирадло навіть з висоти. Але те, що ми бачимо, – це лише частина маси айсберга, більша частина якого простягається на сотні метрів у глибину", – кажуть дослідники.

Айсберг відколовся від льодовика за десятиліття після появи перших тріщин – зрештою, велика тріщина під назвою "Провалля-1" (Chasm-1) простяглася через увесь шельфовий льодовик.

Тоді айсберг A81 приєднався до інших фрагментів льодовика, що плавають у морі Ведделла.

Реклама:

А81 – вже другий великий айсберг, який відколовся в цьому регіоні за останні два роки. І хоч відкол айсберга є природним процесом, він все одно може спричинити хаос у навколишньому середовищі, кажуть полярники.

Льодовиковий шельф Брант є одним з найбільш ретельно відстежуваних шельфів на планеті, де розташована дослідницька станція BAS "Галлея", кажуть вчені. Наразі район дослідницької станції не сильно зачепив відкол айсберга.

Утім, це природне явище може мати наслідки для довкілля.

"Айсберг такого розміру матиме великий вплив на океанські екосистеми, які підтримують багате розмаїття морської дикої природи в цьому антарктичному регіоні. Цей вплив може бути як позитивним, так і негативним", – пояснює еколог Джерант Тарлінг з BAS.

Фото: BAS

З одного боку, танення айсберга вивільнить багато поживних речовин, які можуть сприяти росту мікроскопічних рослин, як-от фітопланктон, що лежать в основі океанічних харчових ланцюжків.

Водночас танення в таких великих масштабах може негативно впливати на довкілля – зокрема, через це в океан потрапляє багато прісної води.

Рівень солоності вод знижується і вони стають непридатними для життя багатьох видів фітопланктону і зоопланктону – такий ефект може спричинити цілий каскад наслідків для риби, птахів, тюленів і китів, додають британські полярники.

Ще один масивний айсберг в Антарктиді – A76A. Цей величезний шматок льоду є частиною айсберга A76, який почав свою "подорож" після відколу від шельфового льодовика Фільхнера в середині травня 2021 року.

Рухаючись на північ, A76 розколовся на три частини, найбільша з яких отримала назву A76A. Наразі це найбільший плавучий айсберг на планеті площею близько 3 тисяч км², який також вдвічі більший за "Великий Лондон" А81.

Полярники очікують, що А81, як і попередні айсберги, слідуватиме за Антарктичною прибережною течією навколо моря Ведделла.

"Науковці BAS та громадськість продовжуватимуть відстежувати і контролювати А81, оскільки він продовжує дрейфувати через море Ведделла – і далі на північ до південної частини басейну Атлантичного океану", – додають у Британській антарктичній службі.