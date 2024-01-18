На Рівненщині ексдиректора лікарні підозрюють у призначенні зайвих "ковідних" доплат

У Рівненській області колишнього директора медзакладу підозрюють у призначенні зайвих "ковідних" доплат працівникам, які не лікували пацієнтів із COVID-19.

Таким чином чоловік завдав збитків державі на понад 1,2 млн грн, повідомляють в Рівненській обласній прокуратурі.

Як встановили правоохоронці, обіймаючи посаду директора однієї з міських лікарень, чоловік з липня 2020 року по січень 2022 року підписував накази про виплати коштів.

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Ексдиректор призначав кошти, виділені для медперсоналу, що працюють з хворими на COVID-19, медикам, які не працювали такими пацієнтами.

Фото: Luis Alvarez/Getty Images

"Внаслідок цього людям безпідставно виплачено доплати в розмірі від 50% до 300%", – повідомляють в прокуратурі.

В результаті зловживання службовим становищем ексочільник лікарні завдав державі збитків на понад 1,2 млн грн, додають правоохоронців.

Ексдиректору вручили підозру за статтею про зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років, а також штраф.

Раніше ми повідомляли, що на Хмельниччині директорку та лікарку приватної лікарні підозрюють у наданні фіктивних послуг.

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