На Хмельниччині директорку та лікарку приватної лікарні підозрюють у наданні фіктивних послуг

У Хмельницькій області директорку та лікаря-педіатра однієї з приватних лікарень підозрюють у наданні фіктивних послуг, а саме – підробки інформації про надані послуги.

Про це повідомляють в Хмельницькій обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, керівниця та працівниця клініки протягом 2022-2023 років вносили до електронної системи неправдиві дані стосовно надання медичних послуг пацієнтам, які жодної допомоги не отримували.

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"Протиправні дії чинили з метою заволодіння бюджетними коштами, одержаними від держави як відшкодування за надання послуг населенню", – зазначають в прокуратурі.

Директорка закладу звільнилась, лікарку відсторонили від посади. Жінкам обрано запобіжні заходи у виді домашнього арешту.

Їх підозрюють в несанкціонованих змінах інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 362 КК України).

Санкція статті передбачає покарання – до 3 років позбавлення волі та заборону обіймати посаду протягом одного року.

Вирішується питання про повідомлення їм додаткової підозри за ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), додають в прокуратурі.

"УП. Життя" звернулося за коментарем до Національної служби здоров'я, відповідь очікуємо.

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