65% громадян розмовляють українською у побуті – опитування

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18 січня 2024

Громадян, які перейшли на українську мову в побутовому житті, стає дедалі більше – наразі їхня частка складає 65%. У квітні 2022 року 53% українців послуговувалися державною у побуті.

Про це свідчать результати опитування компанії Gradus Research у межах проєкту "Градус суспільства під час війни", яке проводили 20-23 грудня 2023 року. 

Частка опитаних українців, які почали спілкуватись українською мовою в побутовому житті, зросла і наразі складає 65%. У квітні 2022 року вона  становила 53%, а у 2023-му – 61%.

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"Українці все більше спілкуються українською в побуті, що свідчить про посилення національної свідомості й згуртованості," – зазначила Євгенія Близнюк, соціологиня, засновниця та директорка дослідницької компанії Gradus Research.

Графік: Gradus Research

Соціологи також досліджували, які емоції українці відчувають найчастіше в умовах війни. За результатами анкетування, 55% опитаних українців відчувають втому та невизначеність майбутнього. Під час попереднього опитування у квітні 2023 року частка таких людей була меншою – 50% від загальної кількості респондентів.

Серед інших найпоширеніших емоцій українці зазначали: 

  • напруженість (43%), 
  • роздратування (32%), 
  • безсилля (31%), 
  • розчарування (29%), 
  • обережність (28%), 
  • страх (28%), 
  • гнів (25%).
Графік: Gradus Research

"Результати останньої хвилі дослідження продемонстрували, що українці все більше відчувають втому та безсилля через невизначеність і мінливість війни. Але попри таке емоційне напруження, вони активно повертаються до роботи й будують плани на майбутнє", – підсумувала Євгенія  Близнюк.

В опитуванні взяли участь 1330 українців віком від 18 до 60 років з усіх областей, крім тимчасово окупованих територій. Дослідження провели методом анкетування  протягом 20-23 грудня 2023 року. Вибірка учасників репрезентативна за віком,  статтю і типом населення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як війна змінила українців. Чимало людей були змушені покинути домівки, знайти нову роботу та адаптуватись до нових реалій життя.

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Віра Шурмакевич, "УП. Життя"

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