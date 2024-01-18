У Швейцарії виявили повністю збережену броньовану рукавицю XIV століття. ФОТО

Повністю збережену середньовічну рукавицю, датовану XIV століттям, знайшли під час розкопок біля замку Кібург, що розташований на південь від міста Вінтертур (Швейцарія).

За даними департаменту інфраструктури кантону Цюрих, всього у Швейцарії виявили лише п’ять рукавиць XIV століття. Однак їхній стан не такий задовільний, як у рукавиці, виявленої поблизу замку. Вдалося знайти всі залізні частини, а деякі з її пальців не піддалися корозії та виглядають як нові, пише Аrkeonews.

Рукавиця складається з 25 окремих залізних пластин, складених у вигляді луски і міцно з'єднаних між собою за допомогою бічних заклепок. Окремі її частини були прикріплені до внутрішньої сторони зі шкіряної основи. Маленькі пластини та гнучкі нижні шари дозволяли власнику зручно тримати меч і стискати руку в кулак. Довжина всієї рукавиці – понад 35 сантиметрів.

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Археологи знайшли рукавицю та фрагменти її пари під час дослідження середньовічного ткацького підвалу, знищеного пожежею у XIV столітті. Там також виявили вироби ковальства. Усього – 50 металевих предметів, серед яких молотки, ключі та наконечники.

Рукавиця складається з 25 окремих залізних пластин

Поки що невідомо, кому належала знахідка. Науковці прагнуть встановити, наскільки рідкісними у той час були броньовані рукавиці, чи їх переплавляли.

Копія броньованої рукавички буде виставлена ​​у замку Кібург, який нині є музеєм-заповідником, з кінця березня як частина постійної експозиції, доповненої реконструкцією решти броні.

ФОТО: департамент інфраструктури кантону Цюрих

Замок Кібург вперше згадується в 1027 році як "коров'яча фортеця". Назва вказує на те, що його спочатку використовували як замок-притулок для худоби.

Перше укріплення на цьому місці, ймовірно, було побудоване в другій половині X століття. Перший замок був зруйнований у 1028 або 1030 роках імператором Конрадом II. Фортецю перебудували і незабаром вона стала центром графства Кібург.





