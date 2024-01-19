Супутники зафіксували наближення лави до міста в Ісландії. ФОТО

На знімках, зроблених з космосу, видно ісландське рибальське місто Гріндавік, що перебуває буквально на краю потоку лави.

Супутник Sentinel2 Європейського космічного агентства зафіксував виверження вулкана Фаґрадальсф'ятль, розташованого поблизу міста Гріндавік.

Вранці 14 січня Фаґрадальсф'ятль вивергся вдруге за менш ніж місяць, пише Space.

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Гріндавік розташований приблизно за 40 кілометрів від столиці Рейк'явіка. Як повідомляє The Guardian, через міні-землетруси у місті часто оголошують евакуацію. Населення Гріндавіка – лише 3800 жителів, деякі з них уже втратили свої будинки.

ФОТО: Європейське космічне агентство

У Європейському космічному агентстві кажуть, накопичення магми триває, і є ймовірність того, що нові тріщини можуть "відкритися без попередження".

Метеорологічна служба Ісландії також повідомляє, що магма продовжує накопичуватися під поверхнею землі як і під час попередніх вивержень.

"Коли поблизу поверхні утворюється магматичне джерело, земна кора розтягується і виштовхується вгору по обидва боки від нього, а земля опускається над центром магматичного джерела", – зазначають у метеослужбі.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року влада Ісландії оголосила надзвичайний стан після серії потужних землетрусів, які сколихнули півострів Рейк'янес на південному заході країни.

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