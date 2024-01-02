Можуть розганятися до 6 км/год: полярники показали, як пінгвіни катаються на животі. ВІДЕО

Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" показали відео з пінгвіном, який "їде" на животі.

Його зробив метеоролог 28-ї Української антарктичної експедиції Олександр Полудень.

"Вриваємося в новий рік стрімко та рішуче, як цей пінгвін Аделі", – йдеться у підписі до відео.

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За словами полярників, такий спосіб пересування на суші є звичним для пінгвінів. Так вони намагаються заощаджувати енергію, тому надають перевагу неквапним та вайлуватим рухам.

"Коли ж місцевість дозволяє "проїхатися", то лягають на животик, відштовхуються крилами та задніми лапками і мчать. Розганятися можуть до 3-6 км/год", – пояснюють полярники.

Аделі є одним із найпоширеніших видів пінгвінів. Вони мешкають на всьому узбережжі Антарктиди та антарктичних островах.

Нагадаємо, українські полярники зі станції "Академік Вернадський" показали незвичайну "гойдалку" для пінгвінів в Антарктиці.