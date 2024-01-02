Уламки ракети впали за 300 метрів: левиця із зооцентру під Києвом отримала контузію внаслідок атаки РФ

Під Києвом уламки російської ракети впали поблизу Центру порятунку диких тварин. Внаслідок цього одна з левиць отримала контузію.

Уламки ракети впали за 300 метрів від її вольєра, повідомили в організації.

Як розповіла голова Центру порятунку диких тварин Наталія Попова у коментарі для "УП. Життя", постраждала 2-річна африканська левиця на ім’я Юна.

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"Спочатку було дуже яскраво, а потім – багато вогню та диму. Юна була єдиною, хто був на вулиці. Приліт стався у полі, навіть жодного дерева між цим місцем і вольєром не було", – поділилася вона.

За словами Наталії, після обстрілу левицю першою побачила саме вона.

"Зараз Юна має повну розкоординацію й не може звестися на ноги. Лікарі призначили лікування, але жодних прогнозів не дають", – розповіла очільниця центру.

Інші тварини перелякані, але таких наслідків, як у Юни, не мають. В момент ракетного обстрілу вони перебували у будівлі.

Наталія розповідає, що до сьогодні Юна не мала проблем зі здоров’ям. Її готували на відправку до Європи – незабаром мали бути готові документи.

"Юну врятували в Київській області. Вона жила в маленькій клітці з ще одним левом. Він її пригнічував, тому весь час Юна була у стресі. Коли ми їх обох забрали, в них було обмороження, бо жили на бетоні навіть без підстилки. Це ж африканські тварини, вони до нашої зими не пристосовані.

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Хоч ми їх розділили, стрес у Юни тривав досить довго. Однак до сьогоднішнього дня вона повністю прийшла до тями й була здоровою", – поділилася історією левиці голова центру.

Нагадаємо, у Київському зоопарку розповіли історію порятунку пари котячих лемурів з Херсона, чию домівку зруйнував російський обстріл.