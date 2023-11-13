Почала вставати: поліпшився стан тигриці, що травмувалась під час ракетної атаки на Київщині

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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13 листопада 2023

Через ракетну атаку на Київщину 11 листопада постраждала тигриця з Центру порятунку диких тварин.

Але наразі її стан покращується, повідомила очільниця Центру Наталія Попова.

"Зараз не можна сказати, що їй зовсім краще, але вона почала підійматися. Це дає надію на те, що дуже серйозних ушкоджень немає", – зазначила вона.

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Але на думку очільниці Центру, у Тигрюлі є больовий синдром, тому тварина  продовжує отримувати протизапальну і знеболювальну терапію.

 Фото: Центр порятунку диких тварин

Нагадаємо, після обстрілу ветеринари припускали, що тигриця має травму хребта. Вона злякалась гучного звуку і в шоковому стані стрибнула на ґрати вольєра, травмувавши себе.

Однак, не лише дикі тварини бояться гучних звуків. Як подбати про домашніх улюбленців під час війни, розповідали ветеринари для "УП.Життя".

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