В укритті лікарні на Київщині під час ракетної атаки народилася дитина

Бура Ірина журналістка УП.Життя
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2 січня 2024

2 січня під час масованої ракетної атаки росіян на Україну в укритті лікарні міста Боярка, що на Київщині, народився хлопчик. 

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Під час ракетної атаки в укритті пологового відділення лікарні інтенсивного лікування міста Боярка народилася дитина. Хлопчик вагою 3500 грамів", – розповів посадовець.

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"УП. Життя" намагалася дізнатися більше деталей цієї події, але в пологовому відділенні категорично відмовилися від коментарів.

 Фото: evgenyataman/Depositphotos

Нагадаємо, вночі 2 січня росіяни запустили по Україні 99 ракети різних типів, з них 72 вдалося знищити. 

У столиці зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі.

Внаслідок масованої ракетної атаки по Києву та області загинуло троє людей, у самому Києві – одна загибла та 43 постраждалих, з яких 37 госпіталізували.

Патрульні показали перші хвилини після удару РФ у Києві.

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