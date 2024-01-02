У Києві під час ракетного обстрілу загинула викладачка Києво-Могилянської академії

Унаслідок російського обстрілу Києва 2 січня загинула професорка кафедри екології Національного університету "Києво-Могилянська академія" Людмила Шевцова.

Як повідомили у пресслужбі НаУКМА, 2 лютого їй мало виповнитися 85 років.

В університеті зазначили, що впродовж багатьох років Людмила Шевцова була співробітницею Інституту гідробіології НАН України, де отримала наукові ступені кандидата і доктора біологічних наук за спеціальністю "Гідробіологія".

Реклама:

"Серед наукових здобутків пані Людмили потрібно відзначити розробку методів боротьби з дрейсеною у зрошувальних системах", – розповідають там.

Людмила Шевцова.

Фото:Інститут гідробіології НАН України

З 2014 року науковиця працювала на кафедрі екології факультету природничих наук НаУКМА, де викладала такі предмети:

"Основи загальної біології" для бакалаврів;

"Біорізноманіття" та "Екологія водних систем" для магістрів;

"Розробка дисертаційного проєкту" для аспірантів.

Також професорка була гарантом магістерської освітньо-наукової програми "Екологія та охорона навколишнього середовища".

На новину про загибель Людмили Шевцової відреагувало чимало користувачів соцмереж.

"Людмила Василівна була прекрасним викладачем, та не тільки вміла навчити, а й виховувала з нас, студентів-екологів, справжніх вчених і захисників природи. Це – велика втрата та трагедія", – написала у Facebook випускниця НаУКМА Анна Корягіна.

На подію відреагувала і режисерка Ірина Цілик: "Ще одна гірка втрата. Від безкінечної несправедливості хочеться вити".

Реклама:

Нагадаємо, вночі 2 січня росіяни запустили по Україні 99 ракети різних типів, з них 72 вдалося знищити. Внаслідок масованої ракетної атаки по Києву та області загинуло троє людей, у самому Києві – одна загибла та 43 постраждалих, з яких 37 госпіталізували.