Допомагав виголошувати промови: у Британії на аукціон виставлять золотий зубний протез Черчилля

У Великій Британії виставлять на аукціон золотий зубний протез Вінстона Черчилля часів Другої світової війни.

Торги відбудуться 6 лютого в місті Челтнем, повідомляють The Guardian та CNN.

Очікується, що продадуть протез за 5-8 тисяч фунтів стерлінгів. Однак сума може збільшитися, адже у 2010 році за нього заплатили 15,2 тисячі фунтів стерлінгів.

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Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль більшу частину свого життя мав проблеми із зубами – у 20 років він втратив декілька з них.

Зубний протез Черчилля, який продадуть на аукціоні. Фото: The Cotswold Auction Company

Зубні протези допомагали політику виголошувати промови та зберігали природну шепелявість, яка з’явилася ще у дитинстві. Про всяк випадок Черчилль завжди тримав при собі запасну пару.

Вважається, що загалом для прем’єр-міністра виготовили до чотирьох ідентичних комплектів протезів. Один похований разом із ним.

Ці протези розробив стоматолог Вілфред Фіш, коли Черчиллю було 65 років. Їхнім виготовленням займався технік Дерек Кадліпп, який зберігав запасну пару на випадок надзвичайних ситуацій.

Саме запасний протез передали до музею Королівського коледжу хірургів у Лондоні. Його описали, як "добре підігнаний зубний протез, який був вирішальним фізичним і психологічним реквізитом" для Черчилля.

"Він дозволяв йому ефективно говорити – життєво важливий атрибут для будь-якого політика, а особливо для того, чиї ораторські здібності були ключовими для його успіху. Протягом усього дорослого життя Черчилля переслідував страх втратити здатність говорити", – зазначали у музеї.

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Разом із протезом на продаж виставлять мікрофон, в який Черчилль оголосив про закінчення Другої світової війни. Його приблизна вартість – від 5 до 8 тисяч фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, на аукціоні у США продали комікс 1963-го року про Людину-павука за майже $1,5 млн.