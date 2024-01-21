В Італії під час будівництва виявили руїни вілли Плінія старшого: їй близько 2 тисяч років

В Італії на південь від Неаполя під час будівництва дитячого ігрового майданчика та зони відпочинку на вершині скелі розкопали руїни пляжного будинку, який звесли близько 2 тисяч років тому.

Як повідомляє CNN, ​​дім побудований у I столітті в прибережному місті Баколі. З нього було видно острови Іскія та Прочіда.

Експерти вважають, що цей будинок міг бути розкішною резиденцією Плінія Старшого – легендарного письменника, натураліста та командувача римським флотом, що дислокувався там.

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Минулого тижня під час будівельних робіт розкопали товсті кам’яні стіни по периметру 10 великих кімнат з підлогою, кахельними стінами і лабіринтом панорамних відкритих терас.

Фото: Comune Di Bacoli

У I столітті цей особняк був розташований на території римського порту Мізенум. Звідти протягом чотирьох століть флот із 70 кораблів контролював Тірренське море, безпека якого була ключовою для утримання західного флангу Римської імперії.

"Цілком ймовірно, що з величної вілли був 360-градусний огляд Неаполітанської затоки. Його могли використовувати для стратегічних військових цілей.

Ми вважаємо, що розкопки глибших шарів можуть виявити ще більше кімнат і навіть фресок. Це потенційно також дорогоцінні знахідки", – сказала в інтерв’ю CNN Сімона Формола, провідна археологиня відділу мистецької спадщини Неаполя.

Влада була здивована вишуканим стилем стін, побудованих із ромбовидних блоків вапняку і розміщених у вигляді сітчастого орнаменту приблизно на 70 сантиметрів під землею.

Археологи були здивовані продуманістю структури стін, зроблених із вапнякових блоків

Поруч з віллою був невеликий кам'яний причал, який тепер розташований приблизно на чотири метри нижче рівня моря. Тут Пліній зустрічав високопоставлених гостей, які прибували морем на пишні забави.

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Розкопки триватимуть ще кілька місяців. У ході робіт влада сподівається не лише дізнатися більше про форму самої пляжної вілли, але про життя та структуру Мізенума – однієї з найважливіших колоній Римської імперії.

"Це відкриття ще більш виняткове тому, що ми дуже мало знаємо про порт Мізенум", – сказала Формола.

Хоча археологи були здивовані знахідкою, місцеві краєзнавці давно припускали існування там підземного скарбу. Тепер це місце стане музеєм під відкритим небом, який планують відкрити найближчими тижнями.

"Руїни римської вілли будуть очищені та огороджені дерев'яними парканами", – сказав мер Баколі Йозі Герардо Делла Рагіоне.