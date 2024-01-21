Альтернатива 272 сходинкам: у Малайзії встановлять ескалатор до унікальних печер Бату

До стародавніх індуїстських печерних святинь у Малайзії планують встановити ескалатор. Він має зробити релігійне місце більш доступним для відвідувачів, які не можуть або не хочуть піднятися 272 сходинками, що ведуть до храму.

Печери Бату – одна з найпопулярніших туристичних пам'яток Малайзії, розташована неподалік від столиці Куала-Лумпур. Вважається, що цьому місцю близько 400 мільйонів років, пише CNN.

Сходи, пофарбовані у кольори веселки, зробили це місце впізнаваним і популярним серед користувачів Instagram.

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Однак не всі відвідувачі готові долати 272 сходинки, щоб дістатися до храму, розташованого у вапняковій печері на вершині гори.

Фото: Azim Khan Ronnie/Getty Images

Охоронці стародавнього індуїстського релігійного місця переконані, що спорудження тут ескалатора зробить місце "більш доступним".

"Ми сподіваємося, що уряд допоможе нам, оскільки ескалатор дозволить людям з інвалідністю і туристам похилого віку, які не можуть піднятися сходами, таки дістатися до головного храму", – сказав голова храмового комітету Р. Надараджа.

Будівництво ескалатора розпочнеться після цьогорічного фестивалю Тайпусам, який припадає на 25 січня, додав Надараджа.

Нагадаємо, в Італії під час будівництва виявили руїни вілли Плінія старшого, якій близько 2 тисяч років.