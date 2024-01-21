На "Вернадському" триває бебі-бум: народилися дитинчата поморників. ВІДЕО

Полярники зі станції "Академік Вернадський" під час обстеження сусідніх островів Скуа, Блек та Шелтер виявили дитинчат південнополярних поморників.
Загалом на островах полярники нарахували близько двох десятків гнізд цих птахів. У більшості з них уже є по двоє малюків, повідомляють у Національному антарктичному науковому центрі.
"Ці пухнасти такі крихітні й незграбні, але уважно спостерігають за світом намистинками чорних очей", – розповідають біологи.
Відео з дитинчатами поморників поділився біолог 28-ї УАЕ Сергій Глотов.
Південнополярні поморники належать до головних пернатих хижаків Антарктики. Вони полюють на яйця і малечу пінгвінів та інших птахів, а також відбирають їжу в синьооких бакланів і пінгвінів, коли ті повертаються до гнізд з повними волами харчів, зазначають у центрі.
"Прилітають південнополярні поморники в наш район на шлюбний сезон пізньою антарктичною весною. Можуть гніздувати як колоніями, так і парами. Відкладають 1-2 яйця, з яких десь за місяць вилуплюються пташенята", – продовжують полярники.
Малюків спочатку по черзі годують батьки, а вже після зміни пуху на пір'я вони почнуть літати і самостійно харчуватися. Це відбувається приблизно за два місяці після народження.
Нагадаємо, біля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята.
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