Понад 900 тисяч компенсації: на Волині судили чоловіка, який ловив рибу у нерест

Суд ухвалив вирок 36-річному чоловіку з Волині, який ловив рибу в період нерестової заборони.

Рибалку оштрафували та зобов'язали сплатити 914 тисяч гривень компенсації, йдеться у судовому рішенні.

Інцидент трапився ще у квітні 2023 року на озері Оріхове, що розташоване на території гідрологічного заказника. Чоловік за допомогою трьох сіток спіймав 60 бичків-ротанів, 19 окунів, 19 йоржів, 82 плітки.

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Його затримали на місці злочину та склали протокол, який згодом направили до суду.

Фото: Волинська обласна прокуратура

На судовому засіданні чоловік повністю визнав свою провину. Також суддя звернув увагу, що обвинувачений має позитивні характеристики та виховує трьох дітей.

В результаті суд призначив чоловікові штраф у 17 тисяч гривень та зобов'язав відшкодувати збитки у 914,6 тисячі гривень Держекоінспекції за незаконно виловлену рибу.

Також рибалка має сплатити понад 13 тисяч гривень за проведення експертиз.

Риболовецькі сітки суд постановив знищити, а човен – конфіскувати в дохід держави.

Вирок ще не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.

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Нагадаємо, що за вилов риби у значних масштабах передбачено покарання. Так, рибалку з Вінниччини оштрафували на майже 700 тисяч за вилов 218 кг риби у жовтні 2023 року.