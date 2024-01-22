В Ізраїлі вперше виростили м'ясо вугра в лабораторії

В лабораторії Forsea Foods в Ізраїлі вперше виростили м'ясо прісноводного вугра.

Основою слугували ембріональні клітини японського вугра унагі, повідомляє The Guardian.

До розробки штучного м'яса "підштовхнув" надмірний вилов та різке падіння популяції вугрів. Гуртова ціна на цей продукт в Японії становить близько 250 доларів за кілограм.

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Як зазначили у Forsea Foods, у вугрів дуже складний життєвий цикл. Він включає тривалі міграції з річок до океану та кілька окремих життєвих стадій, тому цей вид риби неможливо вирощувати в неволі.

Компанія, яка виростила м’ясо штучного вугра, співпрацювала з японським шеф-кухарем, щоб створити унагі кабаякі – маринованого вугра, смаженого на рисі, і унагі нігірі, різновид суші.

"Це дорога риба, і її нікому постачати. Вона має дуже унікальний смак і текстуру – дуже ніжний і жирний, а також ми намагаємось додати унікальний смак умамі", – сказав Ро Нір, виконавчий директор Forsea Foods.

Він додав, що "прототип" зазнає подальших удосконалень перед тим, як надійде в продаж. У Forsea Foods планують ввести культивованого вугра на ринок вже за 2 роки.

М’ясо риби виготовили з використанням органоїдів, крихітних пучків тканини, які спочатку були розроблені для використання в медичних дослідженнях. Органоїди складаються з ембріональних стовбурових клітин, взятих із запліднених яєць вугра. Ці клітини можуть перетворитися на будь-яку тканину, і, зростаючи, вони самоорганізуються у структуру справжнього м’яса.

Однак розробники попереджають, що кінцевий продукт міститиме деякі рослинні інгредієнти.

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Натомість цей метод гарантує, що продукт виробляється без використання антибіотиків або гормонів.

У компанії стверджують, що культивоване м’ясо матиме набагато менший вплив на навколишнє середовище, ніж м’ясо худоби. Вчені заявили, що відмова від звичайного м’яса та молочних продуктів є найбільшим способом зменшити вплив на навколишнє середовище на планету.

Нагадаємо, у 2023 році австралійська компанія Vow, яка вирощує штучне м’ясо з клітин тварин, представила фрикадельку з "м’яса", вирощеного з клітин вимерлого мамонта віком 4 тисячі років.