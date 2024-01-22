На "реабілітацію". Росіяни вивезли з Донеччини до Підмосков'я 17 дітей з інвалідністю – омбудсмен

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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22 січня 2024

З тимчасово окупованої території Донецької області росіяни вивезли нібито на реабілітацію 17 дітей з інвалідністю. 

Їх відправили до реабілітаційного центру "Огоньок", що під Москвою, повідомляє уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмена, дітей, які мають захворювання нервової системи та опорно-рухового апарату, депортували літаком російського Міністерства оборони. 

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"Упродовж 2023 року, за даними РФ, таким чином вдалося "оздоровити й реабілітувати" 150 українських дітей, які наразі проживають на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей", – повідомив Дмитро Лубінець. 

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Фото: mrs/Getty Images

Він додав, що цьому сприяла уповноважена президента РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова.

Омбудсмен додав, що під приводом необхідності надання медичної допомоги діти отримують нові паспорти – російські. 

Раніше ми повідомляли, що Україна повернула 12-річного сина військової, який понад півтора року жив в окупації. 

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