10-річна Варвара та 6-річний Ренат після російського полону вперше зустрілися з мамою. ВІДЕО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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6 липня 2023

6 липня в Україну з російського полону повернули 45 військовослужбовців та двох цивільних. Серед них – 6-річний Ренат та 10-річна Варвара. 

Діти не бачили матір з березня 2022 року, повідомляє Омбудсмен Дмитро Лубінець. 

За його словами, Ренат та Варвара разом з дідусем перебували у російському полоні на тимчасово окупованій території. 

Мати дітей, яка також була в російському полоні, до України повернули в жовтні 2022 року.  

@pryimak_yuliia 10-річна Варвара та 6-річний Ренат нарешті вдома 💔 #Усов #україна ♬ Another Love - Soulfly7730

Відео першої зустрічі з матір’ю оприлюднили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. 

На ньому Рената та Варвару привозять на кареті швидкої допомоги, звідки діти вигукують: "мама, мама". Хлопчик розповідає мамі, що йому вже 6 років. 

Матір дітей довгоочікувана зустріч розчулила до сліз. 

"Вони з чоловіком давно чекали на повернення своїх дітей, яких Росія незаконно депортувала, намагаючись приховати викрадення", – повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Раніше ми повідомляли, що в Україну повернули маму з малолітнім сином, яких депортували в Росію.

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