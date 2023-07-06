10-річна Варвара та 6-річний Ренат після російського полону вперше зустрілися з мамою. ВІДЕО

6 липня в Україну з російського полону повернули 45 військовослужбовців та двох цивільних. Серед них – 6-річний Ренат та 10-річна Варвара.

Діти не бачили матір з березня 2022 року, повідомляє Омбудсмен Дмитро Лубінець.

За його словами, Ренат та Варвара разом з дідусем перебували у російському полоні на тимчасово окупованій території.

Реклама:

Мати дітей, яка також була в російському полоні, до України повернули в жовтні 2022 року.

Відео першої зустрічі з матір’ю оприлюднили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

На ньому Рената та Варвару привозять на кареті швидкої допомоги, звідки діти вигукують: "мама, мама". Хлопчик розповідає мамі, що йому вже 6 років.

Матір дітей довгоочікувана зустріч розчулила до сліз.

"Вони з чоловіком давно чекали на повернення своїх дітей, яких Росія незаконно депортувала, намагаючись приховати викрадення", – повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Раніше ми повідомляли, що в Україну повернули маму з малолітнім сином, яких депортували в Росію.

Реклама: