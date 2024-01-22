Ленні Смута з Disney внесли до Національної зали слави винахідників США

До Національної зали слави винахідників США увійшов науковий співробітник Disney Ленні Смут.

Відомий винахідник, інженер, науковець, дизайнер і давній член команди Disney став першим її дизайнером, який здобув це престижне визнання. Досі з The Walt Disney Company до Національної зали слави винахідників США був внесений лише сам Волт Дісней, йдеться на офіційному сайті компанії.

"Для мене велика честь і гордість, що моє ім’я внесли до Національної зали слави винахідників. Поряд з тим, мені ніяково коли розумію, що став лише другою людиною в The Walt Disney Company, яка мала таку честь, а першою був сам Волт Дісней", – каже Ленні Смут.

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Протягом своєї кар’єри він працював розробником театральних технологій, винахідником, інженером-електриком, науковцем і дослідником. Результатом його роботи є понад 100 патентів — це рідкісне досягнення робить Смута одним із найпродуктивніших темношкірих винахідників в історії Америки.

За час своєї роботи Смут здобув багато нагород і відзнак, зокрема три премії Thea Awards від Themed Entertainment Association (TEA) за роботу над атракціонами: "У пошуках Немо: подорож на підводному човні", "Кім можлива: Світова вітрина пригод", "Пошта привидів".

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Віра Шурмакевич, "УП. Життя"

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