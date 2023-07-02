"Шлях супергероя": в Україні створили 6 мультфільмів-антистрес для дітей

В Україні створили 6 мультфільмів "Шлях супергероя", які покликані допомогти дітям подолати стрес.

Українськомовні мультики розміщені у вільному доступі на YouTube-каналі, повідомляє організація Карітас України.

У кожному відео – історія про дитину, яка переживала важкі часи, але змогла впоратися з викликом та стати сильнішою.

"Цикл мультиків "Шлях супергероя" побудований відповідно до мультимодальної моделі Basic PH. Це багатовимірна модель подолання стресу та пошуку внутрішньої стабільності, розроблена професором Мулі Лаадом – директором Ізраїльського центру попередження стресу.

Вона демонструє різні стилі, шляхи того, як людина може впоратися із стресом і кризою", – кажуть творці проєкту.

Модель Basic PH описує шість елементів, з яких складається характерний для кожної людини стиль подолання стресу:

філософія життя, вірування та моральні цінності;

почуття, емоції;

соціум та приналежність до нього, родина та друзі;

гра уяви, інтуїція та творчість;

знання, логіка, реальність та думки;

фізіологія, чуттєва модальність та діяльність.

Кожна серія мультфільму про супергероя розкриває один із цих елементів.

До розробки сценаріїв мультиків долучилися 5 практичних психологів і педагогів, які мають досвід роботи з родинами у складних життєвих обставинах, а також дітьми-переселенцями з 2014 року та 2022-2023 років.

Мультфільми створила креативна команда благодійного фонду Карітас України у межах проєкту "Психосоціальна підтримка учасників освітнього процесу в умовах воєнного часу в Україні" за підтримки Карітасу Корея.