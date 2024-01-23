"Укрпошта" випустила фінальний набір марок із гербами міст і сіл України

"Укрпошта" випустила останній набір марок із зображеннями гербів 21 населеного пункту України. Він є частиною серії "Герби міст, селищ та сіл України", яка виходила протягом 2017-2022 років і була зупинена через початок повномасштабної війни.

Як повідомили в "Укрпошті", до набору увійшли герби 12 міст, 5 селищ і 4 сіл різних регіонів:

міста Бахмут, Ялта, Єнакієве, Кременчук, Ніжин, Чоп, Тетіїв, Болград, Золотоноша, Бурштин, Комарно, Богодухів;

смт Клесів, Коропець, Старий Мерчик, Локачі, Шацьк;

села Фонтанка, Маринин, Парутине, Кривче.

Герби населених пунктів розміщенні у щитах заокругленої форми, що вписані в декоративні картуші, увінчані геральдичною короною.

Реклама:

Останній набір марок із серії "Герби міст, селищ та сіл України". Фото: Укрпошта/Facebook

"Міста і селища міського типу мають срібну міську корону у вигляді мурованої вежі з трьома мерлонами. Села, які колись мали міські права, але втратили цей статус – червону міську корону, а герби сіл, які ніколи не мали міських прав – золотий вінець із п’яти пшеничних колосків", – пояснили в "Укрпошті".

Художник марок – Юрій Рябчинський. Їх випустять тиражем 37,5 тисячі примірників.

Крім цього, "Укрпошта" ввела в дію два нові штемпелі. Один має перевідну дату "Слава Україні! 01001" та працюватиме на головпоштамті на правому березі Дніпра. Інший – "Героям Слава! 02002" – буде доступним на лівому березі.

Нагадаємо, "Укрпошта" ввела в обіг нову благодійну поштову марку "Подарунки Святого Миколая". Її тираж становить 600 тисяч примірників.

Реклама: