В "Укрпошті" показали нову марку "Зброя перемоги. Світ з Україною". ФОТО

Альона Павлюк журналістка УП.Життя
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25 вересня 2023

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський анонсував випуск нової марки "Зброя перемоги. Світ з Україною".

Це благодійний поштовий блок, гроші з якого будуть йти на купівлю дронів.

На нових марках зображені:

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  • бойові танки Challenger 2 та Leopard 2;
  • зенітно-ракетний комплекс Patriot;
  • самохідна артилерійська установка CAESAR;
  • бойова машина піхоти M2 Bradley.
Нові поштові марки. Фото: Igor Smelyansky

"Назви, які відтепер знайомі усім. Назви, які з острахом та заздрістю звучать на пропагандистських каналах, бо усі знають, як ця техніка показує себе у бою", – коментує нові марки Ігор Смілянський. 

Як повідомили в "Укрпошті", тираж марок сягає 160 тисяч. Ціна кожної – 25 гривень, 2 гривні з яких – благодійний номінал.

Авторами марок стали втори художники-графіки Сергій та Олександр Харуки.

Передзамовлення можна оформити вже зараз, а придбати у відділеннях – із 29 вересня. 

Також Смілянський розповів, що ракетка серія марок з ATACMS, Storm Shadow, Taurus тощо "обов’язково буде, але трохи згодом".

Нагадаємо, раніше ми писали, що до Дня Незалежності "Укрпошта" випустила нову марку – "Україна-мати". 

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