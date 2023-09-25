В "Укрпошті" показали нову марку "Зброя перемоги. Світ з Україною". ФОТО

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський анонсував випуск нової марки "Зброя перемоги. Світ з Україною".

Це благодійний поштовий блок, гроші з якого будуть йти на купівлю дронів.

На нових марках зображені:

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бойові танки Challenger 2 та Leopard 2;

зенітно-ракетний комплекс Patriot;

самохідна артилерійська установка CAESAR;

бойова машина піхоти M2 Bradley.

Нові поштові марки. Фото: Igor Smelyansky

"Назви, які відтепер знайомі усім. Назви, які з острахом та заздрістю звучать на пропагандистських каналах, бо усі знають, як ця техніка показує себе у бою", – коментує нові марки Ігор Смілянський.

Як повідомили в "Укрпошті", тираж марок сягає 160 тисяч. Ціна кожної – 25 гривень, 2 гривні з яких – благодійний номінал.

Авторами марок стали втори художники-графіки Сергій та Олександр Харуки.

Передзамовлення можна оформити вже зараз, а придбати у відділеннях – із 29 вересня.

Також Смілянський розповів, що ракетка серія марок з ATACMS, Storm Shadow, Taurus тощо "обов’язково буде, але трохи згодом".

Нагадаємо, раніше ми писали, що до Дня Незалежності "Укрпошта" випустила нову марку – "Україна-мати".

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