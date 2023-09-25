В "Укрпошті" показали нову марку "Зброя перемоги. Світ з Україною". ФОТО

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський анонсував випуск нової марки "Зброя перемоги. Світ з Україною".
Це благодійний поштовий блок, гроші з якого будуть йти на купівлю дронів.
На нових марках зображені:
- бойові танки Challenger 2 та Leopard 2;
- зенітно-ракетний комплекс Patriot;
- самохідна артилерійська установка CAESAR;
- бойова машина піхоти M2 Bradley.
|Нові поштові марки. Фото: Igor Smelyansky
"Назви, які відтепер знайомі усім. Назви, які з острахом та заздрістю звучать на пропагандистських каналах, бо усі знають, як ця техніка показує себе у бою", – коментує нові марки Ігор Смілянський.
Як повідомили в "Укрпошті", тираж марок сягає 160 тисяч. Ціна кожної – 25 гривень, 2 гривні з яких – благодійний номінал.
Авторами марок стали втори художники-графіки Сергій та Олександр Харуки.
Передзамовлення можна оформити вже зараз, а придбати у відділеннях – із 29 вересня.
Також Смілянський розповів, що ракетка серія марок з ATACMS, Storm Shadow, Taurus тощо "обов’язково буде, але трохи згодом".
Нагадаємо, раніше ми писали, що до Дня Незалежності "Укрпошта" випустила нову марку – "Україна-мати".
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