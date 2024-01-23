Йшов наосліп по лісопосадці: історія захисника, який утратив зір на полі бою

Військовослужбовець Олександр Юрченко втратив зір прямо на полі бою й наосліп йшов по лісопосадці у пошуках побратимів. Він мужньо сприйняв новину, що більше ніколи не зможе бачити.
Його історію розповіли у реабілітаційному центрі "Незламні".
36-річний Олександр родом з міста Прилуки, що на Чернігівщині. На війну він пішов добровольцем.
Наприкінці листопада 2023 року боєць зазнав важкого поранення, перебуваючи на Куп’янському напрямку. Олександр потрапив під мінометний обстріл, під час якого йому посікло руки та обличчя. Він пригадує – в очах почорніло одразу.
|Військовий Олександр Юрченко, який втратив зір на полі бою. Фото: UNBROKEN Ukraine/Facebook
Після цього Олександру довелося наосліп йти лісопосадкою. Він дивом натрапив на бліндаж "своїх". Звідти бійця евакуювали до однієї з харківських лікарень.
За словами Олександра, він навіть не запитував, чи буде знову бачити. Чоловік одразу зрозумів, що втратив зір назавжди.
"Я не з таких, що здаються. Життя продовжується", – сказав Олександр.
Наразі військовий проходить реабілітацію й адаптується до життя у нових обставинах. З ним працює ерготерапевт, який навчає бійця орієнтуватися в просторі, впізнавати побутові предмети та користуватися комп’ютером.
Як зазначили у центрі "Незламні", реабілітація незрячих – дуже затребуваний напрямок. За даними Національної служби здоров’я України, лише з лютого 2022 року по липень 2023-го вперше поставили діагноз, пов'язаний зі сліпотою та зниженням зору, майже 39 тисячам людей.
Нагадаємо, у Львові рятують захисника, який втратив ноги на війні, взявши на себе удар ворожої гранати.
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