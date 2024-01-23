Йшов наосліп по лісопосадці: історія захисника, який утратив зір на полі бою

Військовослужбовець Олександр Юрченко втратив зір прямо на полі бою й наосліп йшов по лісопосадці у пошуках побратимів. Він мужньо сприйняв новину, що більше ніколи не зможе бачити.

Його історію розповіли у реабілітаційному центрі "Незламні".

36-річний Олександр родом з міста Прилуки, що на Чернігівщині. На війну він пішов добровольцем.

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Наприкінці листопада 2023 року боєць зазнав важкого поранення, перебуваючи на Куп’янському напрямку. Олександр потрапив під мінометний обстріл, під час якого йому посікло руки та обличчя. Він пригадує – в очах почорніло одразу.

Військовий Олександр Юрченко, який втратив зір на полі бою. Фото: UNBROKEN Ukraine/Facebook

Після цього Олександру довелося наосліп йти лісопосадкою. Він дивом натрапив на бліндаж "своїх". Звідти бійця евакуювали до однієї з харківських лікарень.

За словами Олександра, він навіть не запитував, чи буде знову бачити. Чоловік одразу зрозумів, що втратив зір назавжди.

"Я не з таких, що здаються. Життя продовжується", – сказав Олександр.

Наразі військовий проходить реабілітацію й адаптується до життя у нових обставинах. З ним працює ерготерапевт, який навчає бійця орієнтуватися в просторі, впізнавати побутові предмети та користуватися комп’ютером.

Як зазначили у центрі "Незламні", реабілітація незрячих – дуже затребуваний напрямок. За даними Національної служби здоров’я України, лише з лютого 2022 року по липень 2023-го вперше поставили діагноз, пов'язаний зі сліпотою та зниженням зору, майже 39 тисячам людей.

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Нагадаємо, у Львові рятують захисника, який втратив ноги на війні, взявши на себе удар ворожої гранати.