"Вічна пам’ять": українці обрали найкращу поштову марку 2023 року

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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24 січня 2024

Найкращою поштовою маркою у 2023 році стала марка "Вічна пам’ять", присвячена загиблим військовослужбовцям. 

Переможця обирали українці шляхом опитування, повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Марку "Вічна пам’ять" погасили у День пам’яті загиблих захисників України – 29 серпня.  

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На ній зображений козак-бандурист, який схиляє голову над могилами побратимів.

Фото: Ігор Смілянський/Facebook

Результати конкурсів на кращу марку завжди є непередбачуваними, оскільки залежать "від настроїв українців", каже Ігор Смілянський. 

"Однак, результат минулого року цілком зрозумілий – люди обрали марку, присвячену тим, хто загинув, захищаючи всіх нас. Тим, хто подарував країні 2023 рік і дарує кожен день 24-го", – написав гендиректор компанії. 

Він додав, що у категорії за найкращий поштовий блок українці обрали "Українські колядки в Києво-Печерській лаврі". 

На цих марках зображене перше за довгі роки святкування Різдва за новим календарем, у Києво-Печерській лаврі.

Раніше ми повідомляли, що "Укрпошта" випустила фінальний набір марок із гербами міст і сіл України. 

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