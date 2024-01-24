У МОН розповіли, що передбачає об'єднання вишів

За останні 15 років кількість студентів в Україні скоротилася майже вдвічі, тому мережу закладів вищої освіти планують зменшити шляхом об’єднання.

Що передбачає модернізація мережі вишів і які має переваги, розповів міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

За його словами, у 2009 році в Україні діяло 350 закладів вищої освіти, де в середньому здобували освіту по 6 700 студентів.

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Наразі кількість ЗВО зменшилася до 300, а середня кількість студентів становить приблизно 400 людей, каже міністр.

"Кількість вступників щороку зменшується і, на жаль, ця тенденція триватиме. Основна причина – депопуляція. Також свою роль відіграє війна", – каже Оксен Лісовий.

За його словами, в результаті об’єднання заклади освіти, що приєднаються до інших вишів, матимуть переваги:

більші можливості для розвитку науково-освітнього потенціалу;

доступ до інвестицій програми Світового банку в навчально-науковому й лабораторному обладнанні для цільових потреб інституту чи факультету;

можливість сконцентрувати ресурси на підготовці конкурентоздатних фахівців для конкретної галузі.

"Заклади, які приєднуються до більших ЗВО, зберігають певний ступінь автономності, трансформуючись в окремі інститути чи факультети. Наукові школи отримують додаткові можливості для розвитку, "не розчиняючись" у виші, до якого приєднуються", – повідомив Оксен Лісовий.

Він додав, що на навчання студентів реорганізація закладів освіти не вплине. Зміни стосуватимуться лише майбутніх вступників.

Раніше міністр освіти і науки пояснював, якою буде трансформація вищої освіти.

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