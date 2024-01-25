Японські жінки вперше за понад тисячу років візьмуть участь у традиційному "оголеному фестивалі"

У Японії жінкам вперше в історії дозволили взяти участь у стародавній церемонії хадака-мацурі, відомій як "оголений фестиваль". Проте вони не матимуть доступу до головного дійства.

Як повідомляє The Guardian, щорічний фестиваль проходить у лютому. Тисячі чоловіків збираються біля синтоїстської святині в місті Інадзаві, щоб відігнати злих духів на наступний рік.

Учасники одягнені лише у фундоші (традиційний набедреник), шкарпетки табі та бандани хачімакі. Головним елементом фестивалю є обряд моміай – чоловіки б'ються один з одним, щоб встигнути доторкнутися до "обраного чоловіка" і так передати йому свою невдачу до того, як його заведуть до святині.

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Вперше фестиваль відбувся близько 1250 років тому, і відтоді був забороненим для жінок. Однак цього року організатори дозволили групі з близько 40 жінок приєднатися до нього.

"Оголений фестиваль" в Японії. Фото: BEHROUZ MEHRI/Getty Images

Жінки будуть повністю одягнені, робитимуть ритуальні підношення з бамбукової трави, але не братимуть участі в моміаї.

Організатори фестивалів в Японії останнім часом перебували під тиском громадськості, яка вимагала відкрити дійство для всіх охочих. Це відбувається на фоні побоювань, що депопуляція сільських районів може покласти край заходам, у яких традиційно домінують місцеві чоловіки.

Дайго Фудзінамі, головний священник храму, в якому проходить фестиваль, сказав, що до такого рішення його спонукали похилий вік багатьох місцевих чоловіків і нестача людей, які могли б наглядати за проведенням заходу.

Однак він відкинув пропозицію зробити фестиваль доступним для людей, які живуть за межами міста. Фудзінамі заявив, що це не відповідало б "основним ритуалам", які передавалися поколіннями місцевих жителів.

Нагадаємо, Південна Корея зобов’язала Японію виплатити компенсацію жінкам, яких змушували працювати у борделях під час Другої світової.

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