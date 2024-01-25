Закинув "триочковий" біонічним протезом: історія вчителя фізкультури, який на фронті втратив руку

Вчитель фізичної культури, який втратив руку на фронті, через 5 місяців після реабілітації зміг закинути баскетбольний м’яч у кошик біонічною рукою.
Його історію розповіли у реабілітаційному центрі "Незламні".
32-річний Валентин Анохін на псевдо "Фізрук" родом із Рівненщини. До повномасштабного вторгнення він працював вчителем фізичної культури. Навесні 2022 року педагога мобілізували до війська.
Влітку 2023 року на Куп‘янсько-Лиманському напрямку Валентин дістав важке поранення – у трьох метрах від нього розірвався танковий снаряд. Валентин дивом вижив, але втратив ліву руку.
Після час реабілітації він дуже переймався, чи зможе знову навчати дітей гри у баскетбол та робити "триочкові" кидки. Однак звичайний протез такої можливості не дає. Тому Валентину зробили біонічну кінцівку.
"Я дуже чекав на свою штучну руку. Після поранення я вже звик справлятися багато з чим і однією рукою. Але коли одягнув протез, то відчув, як полегшилася щоденна рутина. Тепер я можу робити все вдвічі швидше", – розповів захисник.
Біонічна рука повернула Валентинові здатність грати у баскетбол – він зміг закинути "триочковий".
Чи зможе захисник повернутися до вчителювання, чи залишиться на військовій службі – наразі невідомо. Це рішення ухвалюватиме військово-лікарська комісія.
Раніше ми розповідали історію військовослужбовця Олександра Юрченка, який втратив зір прямо на полі бою й наосліп йшов по лісопосадці у пошуках побратимів.
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