Закинув "триочковий" біонічним протезом: історія вчителя фізкультури, який на фронті втратив руку

Вчитель фізичної культури, який втратив руку на фронті, через 5 місяців після реабілітації зміг закинути баскетбольний м’яч у кошик біонічною рукою.

Його історію розповіли у реабілітаційному центрі "Незламні".

32-річний Валентин Анохін на псевдо "Фізрук" родом із Рівненщини. До повномасштабного вторгнення він працював вчителем фізичної культури. Навесні 2022 року педагога мобілізували до війська.

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Влітку 2023 року на Куп‘янсько-Лиманському напрямку Валентин дістав важке поранення – у трьох метрах від нього розірвався танковий снаряд. Валентин дивом вижив, але втратив ліву руку.

Вчитель-захисник Валентин Анохін. Фото: UNBROKEN Ukraine/Facebook Вчитель-захисник Валентин Анохін. Фото: UNBROKEN Ukraine/Facebook

Після час реабілітації він дуже переймався, чи зможе знову навчати дітей гри у баскетбол та робити "триочкові" кидки. Однак звичайний протез такої можливості не дає. Тому Валентину зробили біонічну кінцівку.

"Я дуже чекав на свою штучну руку. Після поранення я вже звик справлятися багато з чим і однією рукою. Але коли одягнув протез, то відчув, як полегшилася щоденна рутина. Тепер я можу робити все вдвічі швидше", – розповів захисник.

Біонічна рука повернула Валентинові здатність грати у баскетбол – він зміг закинути "триочковий".

Чи зможе захисник повернутися до вчителювання, чи залишиться на військовій службі – наразі невідомо. Це рішення ухвалюватиме військово-лікарська комісія.

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