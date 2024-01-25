З Криму вдалося повернути хворого на цукровий діабет хлопця, якого викрали окупанти

Під час окупації Херсона Дениса Бережного силоміць вивезли до табору в Криму. Хлопець хворіє на цукровий діабет, а його батьки мають вади слуху й не можуть говорити, тож не могли чинити опір озброєним росіянам.

Хлопець пробув в окупації 10 місяців, однак йому таки вдалося повернутися додому.

Його історію розповіли у благодійній організації Save Ukraine, яка допомагає повертати незаконно вивезених українців додому.

Реклама:

Дениса, якому на той час було 17 років, росіяни відвезли на шкільному автобусі до Херсонського річкового порту, а звідти – в санаторій "Дружба", що в Євпаторії. Окупанти пообіцяли йому, що він пробуде там лише два тижні – нібито на "відпочинку", після чого повернеться додому. Однак через три тижні пункти пропуску на кордоні з Кримом закрили.

ФОТО: Save Ukraine

За безпеку в цьому таборі відповідав колишній український беркутівець Валерій Астахов, який втік у 2014 році.

"З перших днів він намагався "зламати" всіх українських дітей, чинив на них психологічний тиск, щоб змусити стати на бік Росії, а згадувати про Україну – забороняв. Щодня о 8 ранку для дітей звучав гімн країни-окупанта", – розповідають в організації.

Якщо дітей бачили з символікою України на речах чи одязі, речі спалювали, а "найбільш неслухняних" закривали в ізоляторі.

У Дениса – цукровий діабет, тож йому постійно потрібен інсулін.

Утім, як зазначають в організації, коли він повідомив у медпункті табору про свою хворобу та потребу у лікуванні, це виявилося проблемою. Через відсутність належного лікування у Дениса почали німіти руки і ноги.

Реклама:

У грудні 2022 року всіх дітей з "Дружби" переселили в інший табір – "Лучистий". За розподіленням окупаційної "влади", Денис вступив до морського технікуму в Керчі. Хлопець згадує, як дуже нервував у незнайомому місці: аж тиск "підскочив" вище 150. Крім того, хлопця змусили підписати купу нових документів – про гуртожиток, харчування, стипендію.

В результаті у технікумі він провчився до кінця навчального року, але дуже хотів повернутися додому і вчитися "там, де йому подобається, а не там, де його змушують". Росіяни постійно вимагали, щоб він отримав російський паспорт.

Потім Бережний дізнався про благодійну організацію Save Ukraine, і з російського номера зателефонував туди та повідомив всю інформацію про себе. З ним зв'язалися волонтери. Аби забрати хлопця, оформили довіреність на маму його друга, бо його батьки не змогли б зробити це самотужки через вади слуху.

Після десяти місяців окупації він нарешті зміг повернутися додому.

"На російському кордоні хлопця наздогнали співробітники ФСБ і довго допитували. Перевірили телефон.На кордоні з Україною, взявши на руки важку сумку, Денис вигукнув: "Слава Україні", – йдеться у інформації.

Нагадаємо, російські загарбники продовжують викрадати українських дітей під приводом оздоровлення, зокрема, вивезли до Дагестану 50 дітей з тимчасово окупованої Луганщини.

Також росіяни змінюють персональні дані викрадених з України дітей, що ускладнює їхній пошук. Зокрема, зафіксовано випадки, коли вони додавали віку дітям, яких вивозили до "таборів перевиховання" у Криму.