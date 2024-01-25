МОН визначило дати проведення національного мультипредметного тесту

Міністерство освіти і науки України визначило дати проведення національного мультипредметного тесту – з 14 травня до 19 липня. У цей період відбудеться основна і додаткова сесії.

Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий.

Під час вступної кампанії 2024 року вступники складатимуть іспит із чотирьох предметів:

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українська мова;

математика;

історія України;

один на вибір.

Інфографіка: Український центр оцінювання якості освіти

Тестування з усіх чотирьох предметів відбуватиметься впродовж одного дня і складатиметься з двох етапів.

Під час першого етапу буде відведено 120 хвилин на складання тестів з української мови та математики, опісля перерва – на 20 хвилин.

Другий етап, який включає тестування з решти предметів, також триватиме 120 хвилин.

"Знаю, що тестування з чотирьох предметів протягом одного дня може бути чималим навантаженням. Але вкотре наголошую, що це робимо передусім заради безпеки вступників та створення для всіх рівних умов.

Така модель дає можливість вступникові з’явитися в пункті тестування лише один раз. Особливо актуально це для тих, хто змушений їхати для складання НМТ до сусіднього населеного пункту. До того ж, більше сесій, це більша вірогідність потрапити на повітряну тривогу", – пояснив Оксен Лісовий.

Інформація про структуру і зміст тестів, завдання минулих років є на сторінках Українського центру оцінювання якості освіти, який уже затвердив кількість і форми тестових завдань, а також схеми нарахування балів.

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Нагадаємо, 2024-й стане третім роком, коли випускники складатимуть "воєнний" варіант ЗНО – національний мультипредметний тест (НМТ).

Тестування не відрізнятиметься кардинально від двох попередніх років, утім організатори планують внести певні корективи у 2024 році. Зокрема, учасники складатимуть НМТ з чотирьох предметів замість трьох, а у перелік необов’язкових повернуться "Географія" та "Українська література".

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