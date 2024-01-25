"Дізнатися, хто він, змогли тільки після експертизи ДНК": що відомо про харків'ян, яких вбила ракета РФ

У Харкові ракетний обстріл росіян 23 січня забрав життя десяти людей. Серед них: студентка і випускник Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського "ХАІ", 8-річна донька та дружина військового ЗСУ та подружжя, яке стало останніми, кого дістали з-під завалів обстріляної п'ятиповерхівки.

"УП. Життя" розповідає, що відомо про людей, чиї життя забрала і скалічила Росія.

"Були парою, обидва навчалися на 4 курсі університету"

Як повідомили у Національному аерокосмічному університеті імені М.Є. Жуковського "ХАІ", серед загиблих – двоє 21-річних студентів цього вишу та один випускник.

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"Ранок 23 січня перетворився на трагедію для двох студентів нашого університету. Костянтин Кобзєв і Катерина Хорощак – студенти групи номер 353 факультету систем управління літальних апаратів, під час ворожого обстрілу знаходились у будинку, в який влучила ракета.

Костянтина змогли витягнути з-під завалів, але він отримав тяжкі травми і опіки, зараз знаходиться у лікарні. Катерина загинула у 21-річному віці", – йдеться у дописі університету.

У коментарі "УП. Життя" у пресслужбі "ХАІ" розповіли, що Катерина і Костянтин були парою – разом проживали у будинку, який постраждав внаслідок обстрілу РФ. Обидва навчалися на 4 курсі і були сумлінними студентами.

ФОТО: Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського "ХАІ"

"Костянтин нині у важкому стані, відомо, що йому ампутували ногу. Його батько вже другий рік воює на фронті, тож вся турбота за сином лягла на плечі матері, вона постійно перебуває із ним у лікарні", – додали у пресслужбі.

Кожен охочий може долучитися до допомоги матері її постраждалому сину.

З допису Кінологічної спілки України також стало відомо, що загинув песик пари.

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"Дізнатися, хто він, змогли тільки після експертизи ДНК"

Ще один загиблий – Євген Костюков, випускник 318-ї групи ХАІ.

"За допомогою ДНК-експертизи вдалося встановити ім'я чоловіка, фрагменти тіла якого знайшли після повторних ударів РФ по Київському району Харкова 23 січня, ним виявився Євген Костюков, випускник 318 групи ХАІ", – повідомляють на сайті університету.

Зазначається, що Євген працював таксистом: після першого удару РФ він допомагав сусідам забивати вікна, а перед другим – вийшов на подвір'я і, ймовірно, виїжджав у авто з гаража. Він опинився в епіцентрі вибуху. Коробку передач від його автівки знайшли на даху сусіднього гаража.

Коробку передач від його автівки знайшли на даху сусіднього гаража. ФОТО: Сергій Болвінов

Як повідомив керівник слідчого управління Нацполіції на Харківщині Сергій Болвінов, загиблому було 38 років.

"Дізнатися, хто він, змогли тільки після експертизи ДНК. Встановили, що всі 15 фрагментів належать одній людині. Він жив з матір'ю, і жінка повідомила, що втратила зв'язок із сином одразу після атаки. Її зразки співпали з ДНК загиблого", – додав він.

Звістка про загибель доньки і дружини застала військового на фронті

Серед загиблих – 8-річна донька та дружина гравця харківського регбійного клубу "Легіон XIII" Володимира Машкіна, повідомили у Харківській обласній військовий адміністрації.

Трагічна звістка застала Володимира на службі.

ФОТО: Харківська обласна військова адміністрація

"Володимир Машкін – майстер спорту з регбі та регбіліг, гравець національної збірної України. Наразі сам Володимир перебуває на службі в лавах ЗСУ. Він добровольцем пішов до армії з початку повномасштабного вторгнення РФ. Його донька та жінка загинули через влучання ракети в їхній будинок", – йдеться в дописі.

"Жили щасливо і померли в один день. Їх вбила Росія…"

57-річний Валерій Конченков та 56-річна Юлія Брейніна були останніми, кого дістали з-під завалів обстріляної п'ятиповерхівки. Поруч із ними лежали двоє їхніх загиблих собак. Подружжя було членами Кінологічної спілки України.

"Тіла членів КСУ Юлі Брейниної та Валери Конченкова дістали з-під завалів зруйнованої вщент частини будинку, де вони жили. Їхні такси загинули разом із своїми власниками", – йдеться в дописі КСУ.

Подруга загиблого подружжя Ольга Сенькіна написала:

"Я не вмію писати некрологи, тільки це: вони жили довго та щасливо і померли в один день. Тільки це не казка – їх вбила Росія!"

ФОТО: з архіву Ольги Сенькіної

Нагадаємо, 25 січня в Харкові оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російських ракетних атак, яких місто зазнало 23 січня.